NBA
NBA: Magic-Abgang! Moritz Wagner bestätigt Wechsel nach New York
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co.
Videoclip • 01:19 Min
Klarheit bei Moritz Wagner. Der deutsche Basketball-Weltmeister bestätigt seinen Abgang von den Orlando Magic.
Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat seinen Wechsel zu den Brooklyn Nets aus der NBA bestätigt. "Meine Freundin und ich können es noch gar nicht fassen", sagte der 29-Jährige in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen": "Meine Freundin ist direkt zum NBA-Store gefahren und hat eine Mütze gekauft. Wir bleiben einfach zuhause."
Vorher hatte "ESPN" berichtet, dass Wagner beim Team aus New York City einen Kontrakt über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar erhalten wird. Nach der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei Orlando Magic ausgelaufen, wo er seit 2021 mit seinem Bruder Franz zusammengespielt hatte.
Wagner, der in der vergangenen Spielzeit nach einer langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt war, gab zu, er sei auch "finanziell total erleichtert. Nach so einer Verletzung weißt du auch nicht, wie der Markt für dich aussieht."
Nun gehen die Brüder getrennte Wege. Für Moritz Wagner war der Wechsel auch persönlich eine emotionale Angelegenheit, weil er mit seiner Freundin in New York zusammenlebt. "Als wir das Telefon aufgelegt und beide zugestimmt haben, haben wir beide geweint. Weil man schon so ein bisschen checkt: Das fühlt sich richtig an irgendwie", so Wagner.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Radsport
Tour de France live: Präsentation der Teams 2026
90 MinBald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Radsport
Tour de France live: Präsentation der Teams 2026
90 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
Franz Wagner freut sich für Bruder Moritz
Sein Bruder habe sich derweil sehr für ihn gefreut, so der Center. "Da war ich auch ein bisschen nervös. Weil der war ja überhaupt nicht involviert. Und es war auch schneller, als wir geplant hatten. Aber die Augen sind ganz schön groß geworden. Und wenn er so große Augen hat, weiß ich, dass er sich freut", sagte er.
Wagner gab derweil auch zu, es tue "weh, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenspiele. Umso wichtiger ist die Nationalmannschaft."
Künftig werden die Brüder in der NBA also gegeneinander antreten, auch wenn sich Moritz Wagner mit dem Gedanken noch schwertut: "Boah, das ist so komisch. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie komisch das ist. Das haben wir wirklich noch nie gemacht. Vielleicht mal im Training bei der Natio."
Mehr Basketball-News
NBA
Spektakulärer NBA-Trade: Superstar verlässt Celtics
NBA
Moritz Wagner wohl vor Wechsel nach Brooklyn
NBA
James verlässt die Lakers - geht er zu einem Außenseiter?
Basketball
Frauen-Basketball-WM in Berlin: Termine, Tickets & Übertragungen im TV - alle Infos zum Turnier
NBA
NBA Europe: Zwei deutsche Metropolen als Standorte dabei?
NBA
NBA: LeBron verlässt die Lakers - formt er ein neues Superteam?