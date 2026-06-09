Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NBA Finals

Überraschende Knicks-Pleite in den NBA Finals - Donald Trump heftig ausgebuht

Veröffentlicht:

von SID

ran NBA Basketball

NBA-Star blitzt bei OnlyFans-Model ab: 15 Millionen für Sex?

Videoclip • 01:29 Min

Die New York Knicks verlieren überrschend in den NBA Finals. US-Präsident Donald Trump wird dabei heftig ausgebuht.

Buhrufe für Donald Trump, Heimpleite für New York: An einem enttäuschenden Abend haben die Knicks beim Besuch des US-Präsidenten im dritten NBA-Finale die erste Niederlage gegen die San Antonio Spurs kassiert und einen schweren Rückschlag im Kampf um ihren dritten Titel erlitten.

Nach dem 111:115 im Madison Square Garden steht es in der Best-of-seven-Serie 2:1, am Mittwoch (Ortszeit) folgt Spiel vier, das erneut in der Ostküsten-Metropole stattfinden wird.

Victor Wembanyama, der in den ersten beiden Duellen mehr als unglücklich agiert hatte, trug die Spurs mit 32 Punkten, Jalen Brunson kam für die Knicks auf die gleiche Ausbeute. Der deutsche Center Ariel Hukporti kam wie in den ersten beiden Partien nicht für New York zum Einsatz, das seit 1973 auf den Gewinn der Larry O'Brien Trophy wartet.

"Wir haben getan, was wir tun mussten, aber die Arbeit ist noch lange nicht erledigt", sagte der 22-jährige Franzose Wembanyama nach dem enorm wichtigen Sieg für das junge Team. Das Erfolgsgeheimnis sei einfach gewesen. "Weniger Fehler, mehr Kontrolle", so Wembanyama: "Es sind die Kleinigkeiten. Wir sind konzentrierter aufgetreten."

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 10:50 Uhr • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 10:50 Uhr • Tennis

    Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    490 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:45 Uhr • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:45 Uhr • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 10.06. 18:00 • Handball

    Handball: WM-Auslosung im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 10.06. 18:00 • Handball

    Handball: WM-Auslosung im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 10.06. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 10.06. 22:10 • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball

    BBL Playoffs live: Finale 1

    Verfügbar auf Joyn

    105 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball

    BBL Playoffs live: Finale 1

    Verfügbar auf Joyn

    105 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 22:00 • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 22:00 • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Heftige Proteste gegen Trump

Vor dem ersten Final-Heimspiel der Knicks seit 27 Jahren hatte Trump für Aufregung gesorgt, da er eine Einladung von Knicks-Besitzer James Dolan in die Arena annahm. Die Folge waren verschärfte Maßnahmen, so wurde ein weitreichender Sicherheitsbereich über mehrere Häuserblocks eingerichtet, den Fans ohne Eintrittskarte nicht betreten durften. Die traditionelle Watchparty vor dem MSG wurde am Sonntag abgesagt.

Als Trump, der das Spiel aus einer Loge verfolgte, während der Nationalhymne auf den Videoleinwänden in der Arena zu sehen war, hagelte es Buhrufe. Als die Autokolonne mit dem Präsidenten zum Madison Square Garden gefahren war, hatten einige Demonstranten am Straßenrand Schilder mit der Aufschrift "Trump muss weg" hochgehalten.

Der gebürtige New Yorker sah, wie ein Erfolgslauf der Knicks endete. Nach 13 Siegen in Serie, dem zweitlängsten Run der Playoff-Geschichte, gab es wieder eine Niederlage. Das Team aus dem Big Apple hatte zuletzt am 21. April, also vor 46 Tagen, im Achtelfinale gegen die Atlanta Hawks verloren.

Damit vergaben die Knicks die Chance, sich nach den Sweeps über die Philadelphia 76ers im Viertelfinale und die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder im Halbfinale gleich vier Matchbälle zu holen. Die Serie geht damit auf jeden Fall nach San Antonio zurück.

Mehr Basketball-News