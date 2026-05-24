WM-Tickets
Eishockey-WM 2026 : So ergattert ihr noch Tickets für das Turnier in der Schweiz
Aktualisiert:von ran.de
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. So kommen Fans an Tickets für das Turnier.
Die Weltmeisterschaft 2026 ist ein absolutes Pflichtprogramm für jeden Eishockey-Fan! Nach vielen Jahren kehrt das Spitzenturnier in die eishockeyverrückte Schweiz zurück, wo die besten Nationalteams der Welt um Gold kämpfen werden.
Die Fans dürfen sich also auf ein Wintersport-Spektakel der Extraklasse freuen, wenn die Schweiz zum ersten Mal seit 2009 wieder Gastgeber der Eishockey-WM ist. Gespielt wird an den beiden Austragungsorten Zürich und Fribourg.
Eishockey-WM 2026: Free-TV-Übertragungen, Joyn-Stream, Modus und Spielplan - alle Infos im Überblick
Dementsprechend groß dürfte auch der Ansturm auf die begehrten Tickets sein.
Doch wie kommt man eigentlich an Eintrittskarten für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026? ran liefert die wichtigsten Informationen.
Eishockey-WM 2026: Wie funktioniert der Ticketverkauf?
Der Ticketverkauf für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 erfolgt gestaffelt: Der offizielle Verkaufsstart mit den Tagespaketen begann im September 2025. Seit Anfang Februar 2026 sind Einzeltickets erhältlich.
Bis zur IIHF Eishockey-WM 2026 können fortlaufend weitere Ticketkontingente für Einzel- und Tagestickets in den Verkauf kommen.
Eishockey-WM 2026: So teuer sind die Tickets
Für die Weltmeisterschaft in der Schweiz sind Einzeltickets, Tagestickets oder sogenannte Ticketpakete verfügbar. Dabei werden die Einzeltickets in unterschiedlichen Kategorien angeboten. Die Preise variieren dabei abhängig vom Standort und der Partie.
Premium-Sitzplatz: 189 €
Kategorie 1: 134 €
Kategorie 2: 89 €
Kategorie 3: 56 €
Für Spiele mit Schweizer Beteiligung oder bei absoluten Topspielen ist zu beobachten, dass die Ticketspreise etwas höher sind. Die verschiedenen Kategorien werden aktuell noch für folgende Preise angeboten:
Premium-Sitzplatz: 265 €
Kategorie 1: 210 €
Kategorie 2: 144 €
Kategorie 3: 100 €
In der BCF Arena in Fribourg gibt es eine zusätzliche Kategorie für Stehplätze. Hier beginnen die Preise bei 33 €.
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Tickets für die Eishockey-WM 2026: Der Verkauf über Verbände und Reisepakete
Neben dem allgemeinen Ticket-Verkauf über die offizielle Plattform bieten oft auch nationale Eishockey-Verbände wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) Kontingente für ihre Mitglieder und Fans an. Hier lohnt es sich, die jeweiligen Verbands-Webseiten im Auge zu behalten.
Zudem gibt es spezielle Reise- und Hospitality-Pakete. Diese umfassen neben den Tickets oft auch Unterkunft, Verpflegung und exklusive Erlebnisse rund um die Spiele. Diese Pakete sind meist teurer, bieten aber einen hohen Komfort und garantieren ein exklusives Erlebnis.
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