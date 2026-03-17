Der DFB sperrt Edin Dzeko nach seinem Platzverweis gegen Hannover 96 für zwei Spiele. Der FC Schalke 04 kündigte zuvor einen Protest an.

Dieses Geschenk wird Edin Dzeko gar nicht gefallen.

Am Tag seines 40. Geburtstags hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Starstürmer von Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 nach seinem Platzverweis am Sonntag für zwei Spiele gesperrt.

Der Bosnier verpasst damit neben dem Spitzenspiel am Samstag bei Darmstadt 98 auch das nächste Heimspiel nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag.

Dzeko hatte im Spiel gegen Hannover 96 (2:2) in der 52. Minute nach einem unbeabsichtigten Tritt auf Bauchhöhe gegen Husseyn Chakroun die Rote Karte gesehen.