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Baumanns Gespräch mit Nagelsmann: "Tat ihm schon leid"
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ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:15 Min
Der deutsche Nationaltorwart Oliver Baumann und der ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann haben nach der verpatzten Fußball-Weltmeisterschaft ein klärendes Gespräch geführt.
"Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen. Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren", sagte der Keeper laut "Bild" und "kicker" am Montag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Das Telefonat habe "eine knappe Stunde" gedauert.
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Baumann (36) war von Nagelsmann kurz vor Turnierbeginn zur Nummer zwei im Tor hinter Rückkehrer Manuel Neuer degradiert worden. Die deutsche Mannschaft schied im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) aus. "Es tat ihm schon leid, so wie alles am Ende gelaufen ist", sagte Baumann und gelobte, er habe mit seinem ehemaligen Trainer "noch ein sehr gutes Verhältnis, das hatten wir auch schon damals. Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert und somit ist das Thema für mich abgehakt."
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Situation war für Baumann "phasenweise nicht einfach"
Mit seiner eigenen Rolle während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada scheint sich Baumann arrangiert zu haben. Zwar sei die Situation, den Stammplatz zu verlieren, "phasenweise auch nicht einfach" gewesen und "hat Energie gekostet". Er habe es dennoch hinbekommen, "der Mannschaft viel Energie zu geben. Ich finde schon, dass ich von meiner Seite aus den Grundstein so gelegt habe, dass dem Erfolg nichts im Weg steht", sagte er.
Nagelsmann war nach dem Aus des DFB-Teams zurückgetreten, Nachfolger ist Jürgen Klopp. Mit dem Gespräch scheint die gesamte Causa auch für Baumann nun endgültig erledigt. "Das, was mir wichtig war, habe ich ihm alles gesagt", sagte der Hoffenheimer. Das Gespräch sei auch "gar nicht emotional" und "nicht von oben herab oder besserwisserisch" gewesen. "Damit ist das Thema sauber erledigt."
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