Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga alle Partien der ersten beiden Spieltage bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.

Die Bundesliga hat den Spielplan für die ersten beiden Spieltage der kommenden Saison bekanntgegeben.

Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).

Die genauen Ansetzungen der weiteren Begegnungen stehen noch nicht fest.

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