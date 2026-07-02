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Bundesliga gibt Spielplan für ersten beiden Spieltage 2026/27 bekannt - Schalke 04 mit erstem Heimspiel gegen FC Bayern München

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 02:25 Min

Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga alle Partien der ersten beiden Spieltage bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.

Die Bundesliga hat den Spielplan für die ersten beiden Spieltage der kommenden Saison bekanntgegeben.

Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).

Die genauen Ansetzungen der weiteren Begegnungen stehen noch nicht fest.

ran zeigt alle Begegnungen.

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Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

Freitag, 28.08:  FC Bayern München - VfB Stuttgart

29.08/30.08: Borussia Dortmund - Hamburger SV

29.08/30.08: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

29.08/30.08: Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen

29.08/30.08: FC Augsburg - FC Schalke 04

29.08/30.08: 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07

29.08/30.08: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

29.08/30.08: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim

29.08/30.08: SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

04. - 06.09: VfB Stuttgart - 1. FC Köln

04. - 06.09: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

04. - 06.09: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin

04. - 06.09: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

04. - 06.09: Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg

04. - 06.09: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05

04. - 06.09: SV Werder Bremen - RB Leipzig

04. - 06.09: FC Schalke 04 - FC Bayern München

04. - 06.09: SC Paderborn 07 - Sport-Club Freiburg

Die wichtigsten Termine der Saison 2026/27 im Überblick:

Bundesliga, 1. Spieltag: 28.–30. August 2026

Bundesliga, 34. Spieltag: 22. Mai 2027

2. Bundesliga, 1. Spieltag: 7.–9. August 2026

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 23. Mai 2027

Relegation (Hinspiele): 27./28. Mai 2027

Relegation (Rückspiele): 31. Mai / 1. Juni 2027

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