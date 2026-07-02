Bundesliga
Bundesliga gibt Spielplan für ersten beiden Spieltage 2026/27 bekannt - Schalke 04 mit erstem Heimspiel gegen FC Bayern München
Veröffentlicht:von ran.de
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Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga alle Partien der ersten beiden Spieltage bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.
Die Bundesliga hat den Spielplan für die ersten beiden Spieltage der kommenden Saison bekanntgegeben.
Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).
Die genauen Ansetzungen der weiteren Begegnungen stehen noch nicht fest.
ran zeigt alle Begegnungen.
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Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
Freitag, 28.08: FC Bayern München - VfB Stuttgart
29.08/30.08: Borussia Dortmund - Hamburger SV
29.08/30.08: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach
29.08/30.08: Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen
29.08/30.08: FC Augsburg - FC Schalke 04
29.08/30.08: 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07
29.08/30.08: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
29.08/30.08: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim
29.08/30.08: SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
04. - 06.09: VfB Stuttgart - 1. FC Köln
04. - 06.09: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
04. - 06.09: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
04. - 06.09: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg
04. - 06.09: Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg
04. - 06.09: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05
04. - 06.09: SV Werder Bremen - RB Leipzig
04. - 06.09: FC Schalke 04 - FC Bayern München
04. - 06.09: SC Paderborn 07 - Sport-Club Freiburg
Die wichtigsten Termine der Saison 2026/27 im Überblick:
Bundesliga, 1. Spieltag: 28.–30. August 2026
Bundesliga, 34. Spieltag: 22. Mai 2027
2. Bundesliga, 1. Spieltag: 7.–9. August 2026
2. Bundesliga, 34. Spieltag: 23. Mai 2027
Relegation (Hinspiele): 27./28. Mai 2027
Relegation (Rückspiele): 31. Mai / 1. Juni 2027
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