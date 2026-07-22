ran Fußball WM 2026: Spanier feiern in Madrid - Rodri packt Moves aus Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 23. Juli, 16:42 Uhr: VfB sucht wohl Seimen-Ersatz - kommt ein Keeper von Manchester United? +++ Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Stuttgarts Torhüter-Juwel Dennis Seimen sind die Schwaben nun unter Zugzwang, möglicherweise noch einmal extern nachzulegen. Wie die "Bild" berichtet, soll sich der VfB daher mit dem Tschechen Radek Vitek beschäftigen. Der 22-Jährige steht bei Manchester United unter Vertrag, war zuletzt aber einige Male verliehen, in der Saison 2025/26 etwa an den englischen Zweitligisten Bristol City. Nun wollen die "Red Devils" den 1,98-Meter-Hünen wohl erneut verleihen, was das finanzielle Risiko für den Bundesligisten minimieren würde. Der "Kicker" wiederum berichtet, dass dem Schwaben auch schon Norwgens vereinsloser Nationaltorhüter Orjan Nyland angeboten worden sein, der zuletzt noch bei der WM im Kasten der Haaland-Elf stand. Weiters bringt die "Bild" den früheren Bielefelder Stefan Ortega als möglichen Kandidaten ins Spiel. Der 33-Jährige, der zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag stand, soll aber nach einem Klub suchen, der ihm einen Stammplatz zusichert. Die Schwaben aber wollen wohl jemanden primär zu Überbrückung bis zur Genesung von Seimen, der wegen einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September fehlen wird.

+++ 22. Juli, 10:05 Uhr: HSV bereitet Angebot für Vieira vor +++ In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Leihspieler Fabio Vieira beim Hamburger SV zu einem Schlüsselspieler. Die "Rothosen" würden die Dienste des Portugiesen auch gerne in der kommenden Saison erneut in Anspruch nehmen, Vieira steht aber noch bis Sommer 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag. Zwar war im Leihvertrag des 26-Jährigen eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro verankert, diese Summe wollte und konnte der HSV aber nicht bezahlen. Nun bahnt sich in der Personalie aber offenbar Bewegung an. "Fabio Vieira ist ein großartiger Spieler, um den wir gefühlt gerade täglich kämpfen. Wir haben bei Arsenal unser Interesse mit Zahlen hinterlegt", verriet HSV-Boss Eric Huwer in einer Fragerunde am Rande des Trainingslagers in Österreich vor anwesenden Fans. Die Norddeutschen wollen für die Verpflichtung des hochveranlagten Offensivspielers keine Unsummen zahlen, man hoffe aber dennoch weiterhin auf eine Einigung. "Wir trauen uns zu, Vieira im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot zu machen – ohne Schulden aufzunehmen. Ob er und der FC Arsenal das annehmen, darauf sind wir sehr gespannt. Wir haben intern gemeinsam einen klaren Korridor abgestimmt."

+++ 21. Juli, 06:59 Uhr: Schalke will wohl ehemaligen Frankfurter +++ Wie "Sky" und die "WAZ" übereinstimmend berichten, will der FC Schalke 04 den ehemaligen Frankfurter Leistungsträger Jesper Lindström verpflichten. Der Offensivspieler steht aktuell beim SSC Neapel unter Vertrag, verbrachte die vergangene Rückrunde jedoch als Leihgabe beim VfL Wolfsburg. Dort kam er auf 15 Spiele. Demnach wollen die Gelsenkirchener den Dänen mit einer Kaufpflicht ausleihen. Das gleiche Modell wendete S04 bereits bei Robin Gosens an. Demnach seien die Klubs bereits seit Tagen in Verhandlungen.

+++ 14. Juli, 19:18 Uhr: Aston Villa will Bayern-Star verpflichten - Weiterer Bundesliga-Star soll kommen +++ Aston Villa möchte offenbar João Palhinha vom FC Bayern ausleihen. Das berichtet "The Athletic". Der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel war zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen, in München kam der Portugiese nie so richtig zum Zug. Außerdem soll der Transfer des Schweizer WM-Stars Johan Mazambi zu Aston Villa auf der Zielgeraden sein. Der SC Freiburg darf offenbar mit einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro rechnen. Darüberhinaus haben die Villans dem Bericht zufolge ein Auge auf den Brasilianer João Gomes von Wolverhampton geworfen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 14. Juli, 22:55 Uhr: Robin Gosens wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 +++ Der FC Schalke 04 landet offenbar einen Top-Transfer und schnappt sich Ex-Nationalspieler Robin Gosens. Wie "Bild", "Sky" und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, soll bereits eine mündliche Einigung zwischen beiden Parteien erzielt worden sein. Offenbar soll der deutsche Linksverteidiger in den nächsten Tagen einen Medizincheck bei den Knappen absolvieren. Demnach soll aktuell lediglich die Zustimmung des Aufsichtsrates ausstehen. Ein Problem dürfte diese aber nicht darstellen. Nach Romano sollen die Schalker für die Leihe des Außenspielers eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro an den AC Florenz zahlen. Robin Gosens vor Wechsel zum FC Schalke 04 - schon vor Jahren vorhergesagt

+++ 14. Juli, 06:48 Uhr: Galatasaray will Frankfurt-Star Uzun nach Istanbul locken +++ Galatasaray macht bei Can Uzun Ernst! Nach Informationen von "Sky" haben neue Gespräche mit der Spieler-Seite stattgefunden. Der türkische Top-Klub arbeitet aktuell daran, eine mündliche Einigung mit dem Offensivspieler von Eintracht Frankfurt zu erzielen. Erst wenn eine grundsätzliche Übereinkunft mit Uzun erreicht ist, sollen die Verhandlungen mit der Eintracht beginnen. Einfach dürfte ein Transfer allerdings nicht werden: Der 19-Jährige steht in Frankfurt noch bis 2029 unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente des Vereins. Sein Marktwert wird von Transfermarkt derzeit auf 45 Millionen Euro geschätzt. Angesichts seines Alters, seines langfristigen Vertrags und seines Entwicklungspotenzials dürfte die Eintracht in möglichen Verhandlungen aber sogar deutlich mehr fordern. Galatasaray müsste für Uzun daher wohl tief in die Tasche greifen.

+++ 13. Juli, 06:44 Uhr: Aston Villa schnappt Newcastle offenbar Manzambi weg +++ Der Schweizer WM-Shootingstar Johan Manzambi wechselt offenbar doch nicht zu Newcastle United, sondern schließt sich aller Voraussicht nach Champions-League-Teilnehmer Aston Villa an. Wie "Sky" berichtet, winkt dem SC Freiburg ein Gesamtpaket von rund 70 Millionen Euro. Es wäre der mit Abstand teuerste Abgang in der Freiburger Vereinsgeschichte. Zuletzt schien alles auf einen Wechsel des 20 Jahre alten Schweizers nach Newcastle hinzudeuten, angeblich hatten sich die "Magpies" mit Freiburg bereits auf einen Deal in Höhe von gut 60 Millionen Euro geeinigt. Manzambi aber hatte Newcastle nie seine Zusage gegeben, jetzt schlug Aston Villa auf den letzten Metern zu. Nach einer starken Saison mit Freiburg, in der der Mittelfeldspieler in 47 Pflichtspielen 16 Torbeteiligungen gesammelt hatte, ging Manzambis Stern bei der WM so richtig auf. Beim Turnier in Nordamerika kam er in vier Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen. Eine Knieprellung zwang ihn jedoch im Achtelfinale gegen Kolumbien sowie im Viertelfinale gegen Argentinien zum Zuschauen.

+++ 12. Juli, 14:20 Uhr: BVB vor Verpflichtung von Teenager? +++ Borussia Dortmund soll bei der Suche nach Verstärkung für die Offensive vorangekommen sein. Wie die "Bild" berichtet, werde der Transfer von Konstantinos Karetsas heißer. Der 18-jährige Grieche steht noch bis 2029 bei KRC Genk unter Vertrag. Dem Bericht zufolge fordern die Belgier 35 Millionen Euro Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler, der europaweit zu den größten Talenten seines Jahrgangs zählen soll. Hervorgehoben werden seine Technik, sein Spielwitz und seine Kreativität. Durch den sich anbahnenden Abgang von Karim Adeyemi zum FC Barcelona besteht umso mehr Bedarf, zudem wäre das Kleingeld für einen solchen Transfer vorhanden. Allerdings müsse sich eben erst zeigen, ob die BVB-Bosse bereit sind, entsprechend tief in die Tasche zu greifen. In der vergangenen Saison absolvierte Karetsas 49 Pflichtspiele für Genk. Dabei erzielte der zehnmalige A-Nationalspieler drei Tore und legte 18 Treffer vor.

- Anzeige -