ran Fußball WM: Müller über Karls Verletzung: „Kurzfristig eine Katastrophe“ Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 9. Juni, 15:01 Uhr: Brown-Wechsel nach München wird wohl konkreter +++ Das Transfer-Poker um Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt neigt sich wohl dem Ende zu. Laut "BILD"-Informationen laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Während Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche inklusive Boni 65 Millionen Euro Ablöse verlangen soll, ist der FC Bayern wohl nur bereit, etwas mehr als 50 Millionen Euro zu zahlen. Damit stünde eine Einigung zwar noch aus, beide Parteien sollen aber wohl nicht sehr weit von einander entfernt sein, heißt es weiter. Die Bayern hätten demnach bereits mündlich ihre Vorstellungen übermittelt. Spannend bleibt, ob der Transfer möglicherweise sogar noch vor WM-Start über die Bühne gehen könnte. Die Bayern wollen den Linksverteidiger demnach unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Für die deutsche Nationalmannschaft könnte Brown eine wichtige Rolle im Turnier einnehmen und womöglich beim WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag (ab 18 Uhr live auf Joyn und im Liveticker) sogar in der Startelf stehen. Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht.

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+++ 8. Juni, 22:15 Uhr: Kimmich verrät: PSG-Angebot war "sehr, sehr krass" +++ Wer Joshua Kimmich heute beim FC Bayern erlebt, der kann sich kaum vorstellen, dass der Nationalspieler schon mal quasi weg war. Doch 2024 war das so. Das verrät Kimmich in der "ZDF"-Doku "sportstudio produktion: Kapitän Kimmich". Ihm fehlte die Unterstützung, die Wertschätzung. "Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Ich habe mich mit Max Eberl unterhalten. Der hat mir das dann auch noch mal bestätigt: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich.'" Er sah es in der Zeit "zu 95 Prozent nicht kommen, dass ich hier verlängere", wie er in der Doku sagt. Stattdessen liebäugelte er mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain, hatte sich mit Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique ausgetauscht, ein Besuch von Campos hatte Kimmich "schon gecatcht. Ich sollte da ein wichtiges Puzzlestück sein als ein Spieler mit etwas mehr Erfahrung. Und das macht dann schon was mit einem." Ein Wechsel im Sommer 2024 kam nicht zustande, dafür machten die Franzosen im Winter 2025, ein halbes Jahr vor dem Ende seines Vertrags, nochmal ernst. Das PSG-Angebot "war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen", sagte Kimmich. Dass er dann doch in München verlängerte, lag zum einen an Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt wie jetzt", schwärmte Kimmich von seinem Coach. Und auch die Familie war natürlich involviert. "Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann. Man hat auch die Verantwortung, für die Personen aus meiner Familie zu entscheiden und das Richtige zu tun." Deshalb sagte er zum Schluss der Doku: "Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe."

+++ 8. Juni, 17:35 Uhr: Müller spricht Klartext über Bayern-Wunschspieler +++ Thomas Müller hat sich im Rahmen einer WM-Veranstaltung zu Bayern-Wunschspieler Nathaniel Brown geäußert. Auf die Frage, ob der Linksverteidiger eine gute Option für den Rekordmeister sei, antwortete Müller: "Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall. Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du eine brutale Konkurrenz - aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder." Allerdings verwies der ehemalige Bayern-Spieler auch darauf, dass das Management und die Vertragssituation auch immer Einfluss auf solche Entscheidungen hätten. "Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Was den Preis betrifft, weiß man nicht, was so ein Monatspaket kostet", sagte der 36-Jährige. Brown hat bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis 2030.

+++ 7. Juni, 22:00 Uhr: Saibari-Transfer auf der Zielgeraden? +++ Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern nimmt wohl konkrete Formen an und könnte schon bald über die Bühne gehen. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano sind die Münchner zuversichtlich, den Deal bereits in der kommenden Woche fix machen zu können. Der Meldung zufolge sind nur noch wenige Details zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven zu klären. Dabei geht es um die genaue Ablösesumme, die den jüngsten Gerüchten zufolge bei gut 50 Millionen Euro liegen könnte. Mit Saibari selbst besteht übereinstimmenden Berichten zufolge schon länger eine Einigung. Der Medizincheck soll in den USA stattfinden, wo Saibari mit der marokkanischen Nationalmannschaft auf WM-Reise ist. Der 25-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert. Nach dem gescheiterten Deal mit Anthony Gordon galt Saibari schnell als neues Transferziel Nummer eins.

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