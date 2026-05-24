FC Arsenal: Englischer Meister stellt doppelten Premier-League-Rekord auf

ran Fußball Lukas Podolski emotional verabschiedet: Fans feiern ihren "Boss" Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Der FC Arsenal hat sich neben dem Meistertitel in der Premier League auch einen für die Spielweise der Gunners durchaus bezeichnenden Rekord gesichert.

Nach 22 Jahren hat das Warten des FC Arsenal endlich ein Ende. Die Londoner sicherten sich 2026 den Meistertitel in der Premier League und das mit extrem diszipliniertem Fußball. Premier League: Tottenham Hotspur gerettet, Sunderland im Europapokal - Salah verabschiedet Neben dem errungenen Titel stellte die Elf von Coach Mikel Arteta auch einen Premier-League-Rekord auf, der die Disziplin im Arsenal-Team beeindruckend untermauert.

In der gesamten Saison 2025/26 kam Arsenal zum einen ohne Rote Karte aus und obendrein verursachte die Arteta-Elf auch keinen einzigen Elfmeter über die gesamte Spielzeit hinweg.

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