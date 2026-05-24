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FC Arsenal: Englischer Meister stellt doppelten Premier-League-Rekord auf
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:22 Min
Der FC Arsenal hat sich neben dem Meistertitel in der Premier League auch einen für die Spielweise der Gunners durchaus bezeichnenden Rekord gesichert.
Nach 22 Jahren hat das Warten des FC Arsenal endlich ein Ende.
Die Londoner sicherten sich 2026 den Meistertitel in der Premier League und das mit extrem diszipliniertem Fußball.
Neben dem errungenen Titel stellte die Elf von Coach Mikel Arteta auch einen Premier-League-Rekord auf, der die Disziplin im Arsenal-Team beeindruckend untermauert.
In der gesamten Saison 2025/26 kam Arsenal zum einen ohne Rote Karte aus und obendrein verursachte die Arteta-Elf auch keinen einzigen Elfmeter über die gesamte Spielzeit hinweg.
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Arsenal auch zum Saisonabschluss fokussiert und siegreich
Durch einen 2:1-Sieg am abschließenden Spieltag der Premier-League-Saison bei Crystal Palace baute Arsenal den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City sogar noch mal weiter aus.
Denn ManCity verlor im letzten Premier-League-Spiel des scheidenden Trainers Pep Guardiola zuhause mit 1:2 gegen den frischgebackenen Europa-League-Sieger Aston Villa.
Somit beendeten die Gunners die Saison als Meister mit 85 Punkten und damit sieben Zählern Vorsprung vor den Citizens.
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