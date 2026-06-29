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Premier League: Enzo Maresca wird Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City - "Großartige Gelegenheit für mich"
Veröffentlicht:von SID
Enzo Maresca tritt die Nachfolge von Pep Guardiola an. Der Italiener soll an die großen Erfolge aus der Ära des Katalanen anknüpfen.
Der Italiener Enzo Maresca beerbt Star-Trainer Pep Guardiola als Teammanager von Manchester City. Das bestätigte der englische Fußball-Topklub am Montag. Der 45-Jährige, über dessen Verpflichtung seit Wochen spekuliert worden war, erhält einen Vertrag bis 2029.
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"Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne. Die Chance, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine großartige Gelegenheit für mich", sagte Maresca, der in der Saison 2022/23 als Assistent von Guardiola in Manchester gearbeitet hatte.
Danach übernahm er für eine Saison bei Leicester City, ehe es ihn zum FC Chelsea zog. Bei den Blues wurde Maresca nach eineinhalb Jahren trotz des Gewinns der Conference League in seiner Debütsaison sowie des Erfolgs bei der Klub-WM 2025 entlassen.
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Maresca schwärmt von den Skyblues: "Eine Traumsituation"
Laut "Sky" soll sich City bereits seit März mit Maresca einig gewesen sein. Guardiola hatte trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2027 in Manchester aufgehört. "City ist ein unglaublich gut geführter Verein. Alles, was dort geschieht, ist innovativ, geplant und zielgerichtet. Für einen Trainer ist das eine Traumsituation", sagte Maresca.
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Guardiola hatte bei City 2016 angeheuert und war mit dem Klub sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup, fünfmal gewann der 55-Jährige mit den Skyblues den Ligapokal. Den größten Triumph feierte er 2023 mit dem Gewinn der Champions League, für den Klub war dieser Erfolg eine Premiere.
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