Real Madrid hat sein angekündigtes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben - allerdings nicht für Michael Olise, sondern für einen anderen Superstar.

Der wiedergewählte Präsident Florentino Perez hatte es angekündigt, jetzt hat Real Madrid Taten folgen lassen und ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben. Doch der Empfänger der Offerte war nicht der FC Bayern wegen Michael Olise.

Wie Real kurioserweise selbst öffentlich mitteilte, richtete sich das Angebot an Stürmer Julian Alvarez vom Stadtrivalen Atletico Madrid. "Real Madrid C. F. teilt mit, dass der Verein nach der heutigen Vorstandssitzung dem Club Atlético de Madrid ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet hat", heißt es in einem Statement des Klubs.

Auch die Antwort lieferte Real gleich mit: Atletico lehnte ab. "Nach Prüfung und Bewertung des Angebots hat der Club Atlético de Madrid das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitete Angebot gewürdigt und es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers abgelehnt", teilten die "Blancos" mit.