Fußball
Real Madrid unterbreitet 150-Millionen-Euro-Angebot für Superstar - Klub lehnt ab
Veröffentlicht:von Chris Lugert
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Videoclip • 01:12 Min
Real Madrid hat sein angekündigtes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben - allerdings nicht für Michael Olise, sondern für einen anderen Superstar.
Der wiedergewählte Präsident Florentino Perez hatte es angekündigt, jetzt hat Real Madrid Taten folgen lassen und ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben. Doch der Empfänger der Offerte war nicht der FC Bayern wegen Michael Olise.
Wie Real kurioserweise selbst öffentlich mitteilte, richtete sich das Angebot an Stürmer Julian Alvarez vom Stadtrivalen Atletico Madrid. "Real Madrid C. F. teilt mit, dass der Verein nach der heutigen Vorstandssitzung dem Club Atlético de Madrid ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet hat", heißt es in einem Statement des Klubs.
Auch die Antwort lieferte Real gleich mit: Atletico lehnte ab. "Nach Prüfung und Bewertung des Angebots hat der Club Atlético de Madrid das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitete Angebot gewürdigt und es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers abgelehnt", teilten die "Blancos" mit.
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Real veröffentlicht Angebot für Alvarez
Es dürfte ein wohl einmaliger Vorgang sein, dass ein Klub öffentlich bekanntgibt, ein Angebot für einen Spieler abgegeben zu haben, und dieses auch finanziell exakt beziffert.
Perez hatte im Vorfeld der Präsidentschaftswahl bei Real Madrid angekündigt, einen Mega-Transfer für 150 Millionen Euro in die Wege leiten zu wollen. "Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaka", sagte er. Jetzt ist klar: Er meinte Alvarez.
Und offenbar doch nicht Bayern-Profi Olise. Um den Franzosen hatte es zuletzt zahlreiche Spekulationen gegeben, spanische Medien berichteten, der Offensivspieler sei einem Wechsel zu Real zugeneigt. Ob das Thema damit endgültig vom Tisch ist, bleibt abzuwarten.
Besonders pikant: Alvarez soll auch bei Reals Erzrivalen FC Barcelona ganz oben auf der Wunschliste stehen. Die beiden Klubs lieferten sich zuletzt zahlreiche Scharmützel.
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