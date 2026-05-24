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Bundesliga-Relegation 2026: Heimrecht für SC Paderborn und SpVgg Greuther Fürth - deshalb haben beide Zweitligisten den Vorteil jeweils im Rückspiel

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball Bundesliga

"Absoluter Underdog": Paderborn-Coach stapelt vor Relegation tief

Videoclip • 02:52 Min

In der Relegation zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga haben die Zweitligisten SC Paderborn und SpVgg Greuther Fürth jeweils im Rückspiel Heimrecht. Aber warum?

Die Relegation sorgt zum Ende der Spielzeit noch einmal für richtig Spannung.

Während der SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Bundesliga schaffen will, hofft die SpVgg Greuther Fürth gegen Drittligist Rot-Weiss Essen auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Dabei haben sowohl Paderborn als auch die Fürther einen großen Vorteil, denn sie tragen ihre Rückspiele jeweils im heimischen Stadion aus.

Doch warum ist das so?

Die nächsten Livestreams auf Joyn

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Bundesliga-Relegation: Das ist die DFL-Erklärung für die Ansetzung

Im Vorlauf zu den Spielen bringt die DFL Licht ins Dunkel. "Das Heimrecht im Rückspiel besitzt jeweils der Club, der gemäß Spielplan der abgelaufenen Saison weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Und weiter: "Da die letzten Spieltage der Bundesliga und 3. Liga am Samstag, 16. Mai, und der 34. Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag, 17. Mai, stattfanden, liegt das Heimrecht im Rückspiel in beiden Fällen beim Club der 2. Bundesliga", stellte die DFL klar.

Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

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