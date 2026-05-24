ran Fußball Bundesliga Paderborn zufrieden mit Remis? Brackelmann reagiert Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange erklärt im ran-Interview vor dem Relegations-Rückspiel gegen Wolfsburg die Transferphilosophie, spricht über Erfolgstrainer Ralf Kettemann und Keeper Dennis Seimen.

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Lange über Relegations-Rückspiel: "Eine tolle Ausgangslage" "Die Stimmung ist sehr gut, weil wir ein Endspiel haben am Montag. Es ist schön für uns, da dabei zu sein. Die Ausgangslage ist durch das Hinspiel jetzt ja recht klar", sagte Lange, "es braucht einen Gewinner am Montag. Für uns ist es, auch wenn wir Außenseiter sind, eine tolle Ausgangslage". Damit besteht für Paderborn die durchaus realistische Chance, nach sechs Jahren den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen. In der Saison 2018/19 gelangt dem SCP unter Trainer Steffen Baumgart als Tabellenzweiter der direkte Aufstieg.

Spannende Transfer-Philosophie in Paderborn Durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Lange: "Wir als SC Paderborn sind dann wirtschaftlich eher ein kleiner Verein in der Liga") haben die Ostwestfalen bei der Kaderplanung eine sehr spezielle Orientierung. "Wir besetzen da schon eine Nische, haben eine Mannschaft, in der sehr, sehr viel Potenzial steckt, verpflichten auch eher Spieler aus unteren Ligen und wollen sie an diesem Standort weiterentwickeln", erklärte Lange die Herangehensweise auf dem Transfermarkt. Nicht zuletzt deshalb kommt der aktuelle Erfolg selbst für den Paderborner Sport-Chef doch ein wenig überraschend. "Planbar ist das in der 2. Bundesliga nicht. Es sind viele enge Spiele in den meisten Fällen. Wir haben sehr viele Traditionsvereine", sagt der 38-Jährige.

Kettemann der Nächste? Paderborn als Trainer-Sprungbrett Mit dem bislang letzten Bundesliga-Aufstieg konnte sich Baumgart einen guten Namen machen, ist mittlerweile etablierter Bundesliga-Coach. Bis zum Sommer 2025 prägte dann Lukas Kwasniok den Klub, auch er wechselte im Anschluss in die Bundesliga zum 1. FC Köln. "Wir sind vielleicht auch in der Trainerauswahl etwas mutiger als Andere", so Lange zur Herangehensweise bei den Übungsleitern. Im Sommer 2025 hat er mit Kwasniok-Nachfolger Ralf Kettemann erneut einen sehr guten Griff gelandet. "Er ist sehr menschlich, hat einen tollen Umgang mit allen Spielern und Mitarbeitern. Er ist sehr nahbar und strahlt auch einfach Power aus. Er kommt einfach hier in Paderborn bei allen sehr gut an", gibt es Lob für den 39-Jährigen, der den SCP gleich im ersten Jahr in die Aufstiegs-Relegation coachte.

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