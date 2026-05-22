Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur 2. Bundesliga heute live: Fürth - Essen im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Stream
Veröffentlicht:von ran
Greuther Fürth und RW Essen kämpfen um das letzte Zweitliga-Ticket. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Rot-Weiss Essen steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga konnte sich der Aufstiegsaspirant mit 1:0 gegen Greuther Fürth durchsetzen.
Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das aber allemal.
Hier kostenlos streamen: Das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga am 26. Mai ab 20:30 Uhr auf Joyn streamen
Vor dem Hinspiel am 26. Mai steht Greuther Fürth erheblich unter Druck. Die Franken konnten nach dem furiosen Sieg gegen Düsseldorf, der ihnen die Relegation überhaupt erst ermöglicht hat, in Essen nicht an diese Leistung anknüpfen.
Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an. Diese Serie droht nun zu reißen.
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SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Wann ist heute Anstoß der Zweitliga-Relegation?
Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga, Rückspiel
Datum: Dienstag, 26. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth)
Läuft die Zweitliga-Relegation zwischen Fürth und Essen live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Hinspiel der Zweitliga-Relegation SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen: Wo gibt es einen Livestream der Zweitliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Zweitliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zu SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel zwischen Fürth und Essen live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Rückspiel SpVgg Greuther Fürth vs. Rot-Weiss Essen
Datum und Uhrzeit: 26. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Heiko Vogel (SpVgg Greuther Fürth), Uwe Koschinat (RWE)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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