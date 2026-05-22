Relegation zur 2. Bundesliga heute live: Fürth - Essen im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Stream

Greuther Fürth und RW Essen kämpfen um das letzte Zweitliga-Ticket. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Rot-Weiss Essen steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga konnte sich der Aufstiegsaspirant mit 1:0 gegen Greuther Fürth durchsetzen.

Torben Müsel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor des Abends. Für eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel reicht das aber allemal.

Vor dem Hinspiel am 26. Mai steht Greuther Fürth erheblich unter Druck. Die Franken konnten nach dem furiosen Sieg gegen Düsseldorf, der ihnen die Relegation überhaupt erst ermöglicht hat, in Essen nicht an diese Leistung anknüpfen.

Nun soll vor heimischen Publikum die Wende glücken. Fürth gehörte seit der Saison 1997/98 durchgehend mindestens der 2. Bundesliga an. Diese Serie droht nun zu reißen.