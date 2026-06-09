ran Fußball WM 2026: Neuer-Comeback fragwürdig und nachvollziehbar Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 09. Juni, 12:40 Uhr: FC Arsenal wohl an Juve-Star Kenan Yildiz interessiert +++ Laut "The Athletic" steht Kenan Yildiz wohl auf dem Zettel des FC Arsenal. Demnach haben sich die "Gunners" nach einer Verpflichtung des Offensivspielers erkundigt, Juventus Turin soll offenbar aber zu verstehen gegeben haben, dass der Youngstar nicht zum Verkauf stehe. Der 21-Jährige ist bei der "Alten Dame" ein Schlüsselspieler, die mit Platz sechs in der vergangenen Serie-A-Saison erstmals seit Dabei kam der türkische Nationalspieler in 36 Einsätzen auf 17 Scorer (10 Tore, 7 Vorlagen). Der Youngster, der aus der Jugend des FC Bayern stammt, verlängerte seinen Vertrag im Februar bis 2030. Bereits vergangene Saison war Arsenal offenbar an Yildiz interessiert. Der FC Chelsea und Real Madrid sollen wohl ebenfalls am türkischen Nationalspieler dran sein.

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+++ 09. Juni, 07:48 Uhr: Wechselt David Alaba zum AC Mailand? +++ Bahnt sich bei der AC Mailand ein österreichischer Umbruch an? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der italienische Traditionsklub ein Auge auf David Alaba geworfen haben. Der 33-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid auf Klubsuche und könnte Milan mit Erfahrung, Siegermentalität und Vielseitigkeit helfen. Besonders spannend: Auch Oliver Glasner und Ralf Rangnick werden mit den Rossoneri in Verbindung gebracht. Glasner soll als Trainerkandidat bereits überzeugt haben, bei Rangnick als möglichem Sportdirektor stehe eine Entscheidung dem Bericht zufolge kurz bevor. Alaba kennt Rangnick bestens aus der österreichischen Nationalmannschaft, zudem soll Landsmann Glasner den Abwehrspieler gerne nach Mailand holen wollen. Sportlich wäre Alaba bei Milan vor allem als erfahrener Faktor für die Defensive eingeplant. In der Innenverteidigung würde er unter anderem auf Fikayo Tomori, Matteo Gabbia und Strahinja Pavlovic treffen. Ein Fragezeichen bleibt allerdings seine Fitness: In der vergangenen Saison kam Alaba bei Real Madrid verletzungsbedingt nur auf 575 Pflichtspielminuten.

+++ 06. Juni, 11:54 Uhr: Matarazzo fordert deutschen Torwart für San Sebastian +++ Der frühere Bundesligatrainer Pellegrino Matarazzo hat mit Real Sociedad San Sebastian die Copa del Rey gewonnen. Torhüter Alex Remiro steht jedoch vor einem Abgang. Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, fordert das Trainerteam des 48-Jährigen einen deutschen Torhüter als Ersatz. Demnach sollen mit Finn Dahmen (FC Augsburg), Bernd Leno (Fulham) und Noah Atubolu (SC Freiburg) gleich drei ehemalige oder aktuelle DFB-Torhüter auf der Liste stehen. Auch Alex Meret von der SSC Neapel soll demnach Kandidat sein, die Süditaliener sollen angeblich ein Tauschangebot für Remiro angeboten haben.

+++ 05. Juni 10:45 Uhr: Barcelona bietet Mini-Ablöse für Marcus Rashford - Manchester United lehnt ab +++ Marcus Rashford wurde vergangene Saison von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen und lieferte in der spanischen Liga starke Leistungen ab. Der Stürmer erzielte in 49 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Die Verantwortlichen haben intern längst eine klare Entscheidung getroffen: Rashford soll dauerhaft verpflichtet werden. Darts: Phil Taylor hält baldiges Karriereende von Luke Littler für möglich Doch für ihr erstes Angebot kassierte Barcelona eine Absage. Laut "Daily Mail" bot Barça lediglich 15 Millionen Euro Ablöse. In Manchester dürfte das kaum ernst genommen worden sein – vor allem mit Blick auf die Konditionen, die beide Vereine beim Leihdeal vereinbart hatten. Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass Manchester hohe Zugeständnisse an Barcelona machen wird. Bereits die ursprünglich veranschlagten 30 Millionen Euro galten den Verantwortlichen als zu niedrig, wie englische Medien berichten. Zudem ist öffentlich bekannt, dass Barcelona für Anthony Gordon eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro an Newcastle United bezahlt haben soll. Daher dürfte United nicht dazu bereit sein, ihren Spieler für eine Mini-Ablöse abzugehen.

Valencia CF v FC Barcelona, Barca - LaLiga EA Sports VALENCIA, SPAIN - MAY 23: Marcus Rashford of FC Barcelona looks on during to the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and FC Barcelona at Estadio Mestalla on May 23, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Jose Torres Photo Players Images Magara Press) Valencia Estadio Mestalla Spain Copyright: xJosexTorresx Bild: Photo Players Images

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+++ 04. Juni 16:59 Uhr: Barca-Coach Flick legt sich wohl auf Alvarez als Lewandowski-Nachfolger fest +++ Der spanische Meister FC Barcelona muss in diesem Sommer den Abgang von Top-Torjäger Robert Lewandowski kompensieren. Dafür soll sich Trainer Hansi Flick nun auf einen Kandidaten festgelegt haben: Julian Alvarez von Atletico Madrid. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Barca sogar schon ein erstes Angebot über 100 Millionen Euro für den Argentinier abgegeben haben. Allerdings betonten Klub-Offizielle von Atletico, dass es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder gar Angebote aus Barcelona gegeben habe. Außerdem sollen die Madrilenen auch ab einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro überhaupt erst bereit sein, sich mit Barca an den Verhandlungstisch zu setzen. Immerhin hat Alvarez in seinem noch bis 2030 laufenden Kontrakt eine Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von 500 Millionen Euro. Alvarez soll von der Idee eines Wechsels zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets zurückhaltend äußerte.

+++ 04. Juni 06:58 Uhr: Geht ter Stegen in die Niederlande? +++ Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Zeit beim FC Girona formal wieder zum FC Barcelona zurückgekehrt. Am Status, dass der deutsche Nationalkeeper nicht mehr gefragt ist, hat sich jedoch nichts geändert. Nun geht aus einem Bericht von "Voetbal international" hervor, dass Ajax Amsterdam Interesse an ter Stegen haben könnte. Die heuerten zuletzt Trainer Michel an, der zuvor in Girona aktiv war und ter Stegen daher kennt. Dafür wären laut "Sport Bild" jedoch erhebliche Gehaltseinbußen seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028.

+++ 03. Juni 06:23 Uhr: Real tütet angeblich Top-Transfer aus Mailand ein +++ Hat Real Madrid den ersten Top-Transfer für die neue Saison abgeschlossen? Das behauptet zumindest Insider Fabrizio Romano. Demnach soll Rechtsverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand bei den Königlichen im Anflug sein. Die Madrilenen ziehen angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von gerade mal 20 Millionen Euro. Demnach seien nur noch Formalien zwischen Spieler und Klub zu erledigen. Dumfries wäre damit Nachfolger von Dani Carvajal, der nicht mehr gefragt ist und den Verein verlässt.

+++ 02. Juni 17:10 Uhr: Nach Liverpool Abschied: Konate wohl einig mit Top-Team +++ Lange Zeit war unklar, ob Ibrahima Konate einen neuen Vertrag beim FC Liverpool unterschreiben wird. Am Sonntag verkündeten beide Parteien, dass es dazu nicht kommen wird. Der 27-Jährige wird den Verein demnach in diesem Sommer ablösefrei verlassen - wohin war bisher noch nicht klar. Jetzt soll sich der Innenverteidiger allerdings mit einem europäischen Top-Verein einig sein. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Franzose eine mündliche Einigung mit Real Madrid erzielt. Dort soll er einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, sollte Florentino Perez als Klubpräsident wiedergewählt werden. Demnach hatte Konate Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt, um bei den Königlichen spielen zu können. Der Franzose wechselte 2021 von RB Leipzig zum FC Liverpool und absolvierte seitdem insgesamt 183 Spiele für die Reds. In seiner ersten Saison bestritt er das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, in dem Liverpool knapp mit 0:1 verlor.

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