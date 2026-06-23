WM 2026: Weg der DFB-Elf ist vorgezeichnet - keine Angst vor Frankreich

Die US-Amerikanerin Tori Penso wird Deutschlands letztes Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Ecuador leiten.

Die Schiedsrichterin für das abschließende deutsche WM-Vorrundenspiel steht fest: Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/"ARD" und "MagentaTV") in New Jersey gegen Ecuador.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht schon vor der Begegnung als Gruppensieger fest.

Vor vier Jahren in Katar pfiff die Französin Stéphanie Frappart das deutsche Spiel gegen Costa Rica (4:2) und sicherte sich damit ihren Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher. Frappart war die erste Schiedsrichterin, die bei einer Männer-WM zum Einsatz kam.

Penso ist die Nummer zwei. Sie leitete bei der laufenden Endrunde am vergangenen Donnerstag bereits die Partie zwischen Tschechien und Südafrika (1:1). Dabei hinterließ die 39-Jährige einen guten Eindruck.