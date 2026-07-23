Ewige FIFA-WM-Torschützenliste: Kylian Mbappe löst Lionel Messi ab und ist nun Rekordhalter

Lionel Messi und Kylian Mbappe lieferten sich bei der WM 2026 ein Fernduell um die Torjägerkanone und um die Führungsposition in der ewigen WM-Torschützenliste.

Lionel Messi und Kylian Mbappe haben bei der WM 2026 die ewige Torschützenliste bei Weltmeisterschaften komplett auf den Kopf gestellt.

Vor dem Turnier hatte noch der deutsche Stürmer Miroslav Klose die Liste mit 16 Toren angeführt, doch schon vor dem Finale wurde diese Marke durch die beiden Superstars pulverisiert.

Messi erzielte im Turnierverlauf acht Treffer und führte die Liste nach den Halbfinals mit insgesamt 21 Toren an. Mbappe aber stand dem Argentinier in nichts nach und ging mit ebenfalls acht Treffern in das Spiel um Platz 3 gegen England.

Dort aber gelang dem Franzosen ein Doppelpack, wodurch er sich auf 22 WM-Tore verbesserte und die Führung in der ewigen WM-Torschützenliste übernahm.