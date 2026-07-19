WM 2026
Ewige WM-Torschützenliste: Kylian Mbappe überholt Lionel Messi und ist nun neuer Rekordtorschütze
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder
Videoclip • 01:28 Min
Lionel Messi und Kylian Mbappe liefern sich bei der WM 2026 ein Fernduell um die Torjägerkanone und um die Führungsposition in der ewigen WM-Torschützenliste.
Lionel Messi und Kylian Mbappe haben bei der WM 2026 die ewige Torschützenliste bei Weltmeisterschaften komplett auf den Kopf gestellt. Vor dem Turnier hatte noch der deutsche Stürmer Miroslav Klose die Liste mit 16 Toren angeführt, doch schon vor dem Finale wurde diese Marke durch die beiden Superstars pulverisiert.
Messi erzielte im bisherigen Turnierverlauf acht Treffer und führte die Liste nach den Halbfinals mit insgesamt 21 Toren an. Mbappe aber stand dem Argentinier in nichts nach und ging mit ebenfalls acht Treffern in das Spiel um Platz 3 gegen England. Dort aber gelang dem Franzosen ein Doppelpack, wodurch er sich auf 22 WM-Tore verbesserte und die Führung in der ewigen WM-Torschützenliste übernahm.
Messi hat im Finale am Sonntag gegen Spanien aber die Chance, wieder an Mbappe vorbeizuziehen.
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Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 19. Juli 2026, 00:34 Uhr
1. Kylian Mbappe - Frankreich - 22 Tore
2. Lionel Messi - Argentinien - 21 Tore
3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
5. Harry Kane - England - 14 Tore
7. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
8. Pele - Brasilien - 12 Tore
9. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
9. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
9. Cristiano Ronaldo - Portugal - 11 Tore
12. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
12. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
12. Gary Lineker - England - 10 Tore
12. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
12. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
12. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
18. Ademir - Brasilien - 9 Tore
18. Eusebio - Portugal - 9 Tore
18. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
18. David Villa - Spanien - 9 Tore
18. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
18. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
18. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
18. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
18. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
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