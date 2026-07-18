WM 2026
Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi auf dem Thron - kann Kylian Mbappé vorbeiziehen
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder
Videoclip • 01:28 Min
Lionel Messi führt die ewige Torschützenliste an
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.
Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden. Seinen 20. Treffer ließ Messi beim glücklichen 3:2-Sieg gegen Kap Verde im Sechzehntelfinale folgen, im Achtelfinale legte er Treffer Nummer 21 gegen Ägypten nach.
Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat längst den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.
Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.
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WM 2026: Ronaldo, Mbappe und Kane mischen die Liste weiter auf
Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan und dem Tor gegen Kroatien hat sich Cristiano Ronaldo ebenfalls in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese steht durch seinen Elfmetertreffer gegen die Kroaten jetzt bei elf WM-Toren, gleichauf mit Jürgen Klinsmann.
Vor Frankreichs WM-Aus sammelte auch Kylian Mbappe fleißig Tore. Mit 20 WM-Treffern überholte er ebenfalls Kloses Rekord und bleibt auf Rang zwei, hinter Messi.
Harry Kane zog derweil mit Gerd Müller gleich. Beide haben 14 Tore bei einer Weltmeisterschaft geschossen.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 18. Juli 2026, 23:30 Uhr
1. Lionel Messi - Argentinien - 21 Tore
2. Kylian Mbappe - Frankreich - 20 Tore
3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
5. Harry Kane - England - 14 Tore
7. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
8. Pele - Brasilien - 12 Tore
9. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
9. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
9. Cristiano Ronaldo - Portugal - 11 Tore
12. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
12. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
12. Gary Lineker - England - 10 Tore
12. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
12. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
12. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
18. Ademir - Brasilien - 9 Tore
18. Eusebio - Portugal - 9 Tore
18. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
18. David Villa - Spanien - 9 Tore
18. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
18. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
18. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
18. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
18. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
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