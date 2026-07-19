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WM 2026

Ewige WM-Torschützenliste nach WM-Finale: Kylian Mbappe überholt Lionel Messi und ist nun Rekordtorschütze

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder

Videoclip • 01:28 Min

Lionel Messi und Kylian Mbappe liefern sich bei der WM 2026 ein Fernduell um die Torjägerkanone und um die Führungsposition in der ewigen WM-Torschützenliste.

Lionel Messi und Kylian Mbappe haben bei der WM 2026 die ewige Torschützenliste bei Weltmeisterschaften komplett auf den Kopf gestellt. Vor dem Turnier hatte noch der deutsche Stürmer Miroslav Klose die Liste mit 16 Toren angeführt, doch schon vor dem Finale wurde diese Marke durch die beiden Superstars pulverisiert.

Messi erzielte im bisherigen Turnierverlauf acht Treffer und führte die Liste nach den Halbfinals mit insgesamt 21 Toren an. Mbappe aber stand dem Argentinier in nichts nach und ging mit ebenfalls acht Treffern in das Spiel um Platz 3 gegen England. Dort aber gelang dem Franzosen ein Doppelpack, wodurch er sich auf 22 WM-Tore verbesserte und die Führung in der ewigen WM-Torschützenliste übernahm.

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Ewige WM-Torschützenliste: Top 20

Stand: 20. Juli 2026, 00:09 Uhr

1. Kylian Mbappe - Frankreich - 22 Tore

2. Lionel Messi - Argentinien - 21 Tore

3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore

4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore

5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore

5. Harry Kane - England - 14 Tore

7. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore

8. Pele - Brasilien - 12 Tore

9. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore

9. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore

9. Cristiano Ronaldo - Portugal - 11 Tore

12. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore

12. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore

12. Gary Lineker - England - 10 Tore

12. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore

12. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore

12. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore

18. Ademir - Brasilien - 9 Tore

18. Eusebio - Portugal - 9 Tore

18. Christian Vieri - Italien - 9 Tore

18. David Villa - Spanien - 9 Tore

18. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore

18. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore

18. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore

18. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore

18. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

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