Desaster für Jordan Henderson: Der englische Nationalspieler kommt im WM-Achtelfinale nicht zum Einsatz, verletzt sich aber trotzdem.

Eigentlich hatte die englische Fußball-Nationalmannschaft allen Grund zur Freude.

Mit 3:2 besiegten die Three Lions Co-Gastgeber Mexiko und erreichten damit das Viertelfinale der Fußball-WM. Für einen Spieler verlief die Partie im Aztekenstadion aber maximal unglücklich.

Jordan Henderson, seines Zeichens Mittelfeldspieler beim FC Brentford, kam während der gesamten Spieldauer nicht zum Einsatz, verließ das Stadion am Ende aber mit einer Verletzung und einer Verwarnung.

Nach dem Spiel hatten die Spieler von Thomas Tuchel ausgelassen gejubelt, dann passierte das Unglück. Als er versuchte, über die Werbebande hinter dem Tor zu springen, kam der Routinier zu Fall und knallte auf seinen Arm.