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LEGO Arena Show: Das WM-Warmup im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball
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Videoclip • 02:09 Min
Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der "LEGO Arena Show" auf das Spiel gegen Curacao ein. ran hat alle Informationen im Überblick.
Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Den ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft wird es am 14. Juni (19:00 Uhr im Liveticker) geben. Dann trifft die DFB-Elf auf Curacao.
In den Stunden zuvor können sich Fans mit der "LEGO® Arena Show" in WM-Stimmung bringen. In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an.
Die LEGO Arena Show am 14. Juni ab 16:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream
WM 2026: Deutschland vs. Curacao am 14. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream
Mit dabei sind die Brotatos, Tisi Schubech und ViscaBarca mit GamerBrother sowie Elias Nehrlich. Das vierte Team bilden zwei Zuschauer:innen.
ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.
Die WM-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
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120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
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WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
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120 Min
Wann und wo findet die "LEGO Arena Show" statt?
Die "LEGO Arena Show" findet am 14. Juni im BMW Park München statt. Das genaue Programm sieht wie folgt aus:
12:30 Uhr: Doors Open & Welcome
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Mach mit: Fußballspaß & Bewerbung als Einlaufkind (bis 15:00 Uhr)
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr: LEGO Arena Show mit Creator Cup & Special Guests
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr: Vorprogramm Public Viewing
19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao live
Wann wird die "LEGO Arena Show" im Free-TV und im Joyn-Livestream übertragen?
Die Übertragung des Creator Cups auf ProSieben startet um 16:00 Uhr. Gleiches gilt für den kostenlosen Livestream auf Joyn.
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"LEGO Arena Show": Diese Stars und Promis sind mit dabei
Joko Winterscheidt (pfeift die Liveshow offiziell an)
Steven Gätjen (Moderator)
Florian Malburg (Kommentator)
Pascal "Qualle" Martin (Schiedsrichter)
Tisi Schubech (Team 1)
ViscaBarca und GamerBrother (Team 2)
Brotatos (Team 3)
Elias Nehrlich (Quizmaster)
Zudem ist auch Fußball-Weltmeister und DFB-Legende Lukas Podolski mit von der Partie.
Wie kommt man an Tickets für die "LEGO Arena Show" im BMW Park München?
Tickets für die "LEGO Arena Show" im BMW Park München gibt es über das Portal Appointedd. Über diesen Link geht es zur Ticket-Seite.
"Aktuell sind alle Tickets ausverkauft. Schau gerne regelmäßig vorbei – zurückgegebene Tickets werden hier erneut angeboten", heißt es auf der Website.
Wie kann man sich als Teilnehmer:in für den Creator Cup bei der "LEGO Arena Show" bewerben?
Neben Social-Media-Stars wie TisiSchubech, ViscaBarca und GamerBrother sowie den Brotatos wird ein viertes Team aus zwei Zuschauer:innen beim Kampf um den Creator-Cup-Pokal teilnehmen.
"Gesucht wird ein 2er-Team, das Fußball nicht nur schaut, sondern lebt. Egal ob Ballgefühl, Fußballwissen oder schnelle Reaktion – hier zählen Skills, Teamgeist und starke Nerven. Euch erwarten Challenges für Körper und Köpfchen", betont Veranstalter Redseven Entertainment GmbH.
Mit einem aussagekräftigen Video kann man sich über diesen Link bewerben.
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