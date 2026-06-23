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WM 2026

WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Klose-Rekord, Mbappe lauert - Die ewige Torjäger-Liste im Überblick

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus

Videoclip • 02:00 Min

Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose gebrochen. Aber Frankreichs Kylian Mbappe nähert sich dem Argentinier immer mehr. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.

Damit ist Messi nun alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.

Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.

WM 2026: Wie viele Tore fehlen Mbappe zu Klose?

Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte am Montag gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor - wodurch er mit Miroslav Klose gleichzog.

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Ewige WM-Torschützenliste: Top 20

Stand: 22. Juni 2026, 23:18 Uhr

1. Lionel Messi - Argentinien - 18 Tore

2. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore

2. Kylian Mbappe - Frankreich - 15 Tore

4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore

5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore

6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore

7. Pele - Brasilien - 12 Tore

8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore

8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore

10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore

10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore

10. Gary Lineker - England - 10 Tore

10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore

10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore

10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore

16. Ademir - Brasilien - 9 Tore

16. Eusebio - Portugal - 9 Tore

16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore

16. David Villa - Spanien - 9 Tore

16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore

16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore

16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore

16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore

16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

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