WM 2026
WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Klose-Rekord, Mbappe lauert - Die ewige Torjäger-Liste im Überblick
Aktualisiert:von ran
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Lionel Messi hat bei der WM 2026 Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose gebrochen. Aber Frankreichs Kylian Mbappe nähert sich dem Argentinier immer mehr. Die Top 20 der besten WM-Torschützen.
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.
Damit ist Messi nun alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.
Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.
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Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte am Montag gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor - wodurch er mit Miroslav Klose gleichzog.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 22. Juni 2026, 23:18 Uhr
1. Lionel Messi - Argentinien - 18 Tore
2. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
2. Kylian Mbappe - Frankreich - 15 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
7. Pele - Brasilien - 12 Tore
8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
10. Gary Lineker - England - 10 Tore
10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
16. Ademir - Brasilien - 9 Tore
16. Eusebio - Portugal - 9 Tore
16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
16. David Villa - Spanien - 9 Tore
16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
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