WM 2026
WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Klose-Rekord, Ronaldo zieht mit Müller gleich - Die ewige Torjäger-Liste im Überblick
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus
Videoclip • 02:00 Min
Mit zwei Toren gegen Usbekistan schießt sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torschützen.
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.
Damit ist Messi nun alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.
Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.
Portugal gegen Usbekistan: Ronaldo kommt in die Top 10
Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese zieht mit Thomas Müller, Helmut Rahn, Gabriel Batistuta und anderen bekannten Namen gleich. Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch acht Tore.
WM 2026: Wie viele Tore fehlen Mbappe zu Klose?
Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte am Montag gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor - wodurch er mit Miroslav Klose gleichzog.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 23. Juni 2026, 11:48 Uhr
1. Lionel Messi - Argentinien - 18 Tore
2. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
2. Kylian Mbappe - Frankreich - 16 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
7. Pele - Brasilien - 12 Tore
8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
10. Gary Lineker - England - 10 Tore
10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
10. Cristiano Ronaldo - Portugal - 10 Tore
10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
16. Ademir - Brasilien - 9 Tore
16. Eusebio - Portugal - 9 Tore
16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
16. David Villa - Spanien - 9 Tore
16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
Auch interessant: WM 2026 heute: Spielt Kylian Mbappé? Alle Infos zur Frankreich-Aufstellung
Mehr zur WM2026
WM
Ronaldo: Seine Show überschattet Portugals Probleme
WM
WM: Experte Bogdanovic entschuldigt sich nach rassistischen Äußerungen
WM
Wegen Regenbogen-Fächer: Deutscher Fan spricht über Angriff
WM
WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - wer würde aktuell im Sechzehntelfinale stehen?
WM
Infantino bestätigt: Trump wird WM-Pokal übergeben
WM
WM 2026 heute live: England vs. Ghana im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker - die Aufstellungen
ran Fußball
WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional
Videoclip • 01:44 Min
ran Fußball
WM 2026 - Cristiano Ronaldo feiert Gala: "Ich bin zurück"
Videoclip • 01:34 Min
ran Fußball
WM 2026 - Fans schießen gegen Cristiano Ronaldo: "Nur noch peinlich"
Videoclip • 02:07 Min
ran Fußball
DFB-Team - Jamie Leweling lobt Leroy Sane: "Sollten froh sein"
Videoclip • 01:32 Min
Auf Joyn ansehen
DFB-Team: WM-Sieg? Dann verändert Leweling seinen Look
Videoclip • 01:37 Min
ran Fußball
DFB-Team - Leweling scherzt nach Brasilien-Geschenk: "Deutschland besser"
Videoclip • 01:13 Min
ran Fußball
Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These
Videoclip • 01:39 Min
ran Fußball
WM 2026: "Ernstes Problem": Brasilien-Legende über Raphinha
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026: "Zwei Wochen später": Lutz Pfannenstiel über Regenpausen
Videoclip • 01:53 Min
ran Fußball
Private Einblicke: Lennart Karl und Freundin Zoe genießen Türkei-Urlaub
Videoclip • 01:00 Min
ran Fußball
WM 2026: "Kleiner Fan-Moment": Messi klatscht mit Müller und Klopp ab
Videoclip • 02:10 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegen rudert Richtung KO-Phase
Videoclip • 31 Sek