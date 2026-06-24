Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM 2026

WM-Torschützenliste: Lionel Messi bricht Klose-Rekord, Ronaldo zieht mit Müller gleich - Die ewige Torjäger-Liste im Überblick

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus

Videoclip • 02:00 Min

Mit zwei Toren gegen Usbekistan schießt sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torschützen.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.

Damit ist Messi nun alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.

Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.

Portugal gegen Usbekistan: Ronaldo kommt in die Top 10

Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese zieht mit Thomas Müller, Helmut Rahn, Gabriel Batistuta und anderen bekannten Namen gleich. Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch acht Tore.

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Wie viele Tore fehlen Mbappe zu Klose?

Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte am Montag gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor - wodurch er mit Miroslav Klose gleichzog.

Ewige WM-Torschützenliste: Top 20

Stand: 23. Juni 2026, 11:48 Uhr

1. Lionel Messi - Argentinien - 18 Tore

2. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore

2. Kylian Mbappe - Frankreich - 16 Tore

4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore

5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore

6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore

7. Pele - Brasilien - 12 Tore

8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore

8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore

10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore

10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore

10. Gary Lineker - England - 10 Tore

10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore

10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore

10. Cristiano Ronaldo - Portugal - 10 Tore

10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore

16. Ademir - Brasilien - 9 Tore

16. Eusebio - Portugal - 9 Tore

16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore

16. David Villa - Spanien - 9 Tore

16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore

16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore

16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore

16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore

16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

Auch interessant: Sane nur auf der Bank? Die voraussichtlichen Aufstellungen für Deutschland vs. Ecuador Und: WM 2026: Welche Mannschaften sind bereits ausgeschieden? Wer ist schon weiter? Sowie: WM 2026: Die FIFA ruiniert den Reiz der Gruppenphase - ein Kommentar

Mehr zur WM2026

- Anzeige -
- Anzeige -