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WM 2026

WM-Torschützenliste: Messi bricht Klose-Rekord und baut Vorsprung weiter aus, Ronaldo in Top 10 - das ist die ewige Torjäger-Liste

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus

Videoclip • 02:00 Min

Durch einen direkten Freistoß-Treffer gegen Jordanien baut Lionel Messi seinen Vorsprung in der ewigen Torschützenliste bei WM-Endrunden weiter aus.

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier am Montag gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.

Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden.

Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.

Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.

Portugal gegen Usbekistan: Ronaldo kommt in die Top 10

Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese zieht mit Thomas Müller, Helmut Rahn, Gabriel Batistuta und anderen bekannten Namen gleich.

Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch acht Tore. Einen Rekord erzielte er damit trotzdem. CR7 ist der erste Spieler, der in sechs Weltmeisterschafts-Turnieren ein Tor erzielen konnte.

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WM 2026: Wie viele Tore fehlen Mbappe zu Klose?

Auch Kylian Mbappe hat sich weiter nach vorne geschossen: Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte am Montag gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor - wodurch er mit Miroslav Klose gleichzog.

Ewige WM-Torschützenliste: Top 20

Stand: 28. Juni 2026, 06:37 Uhr

1. Lionel Messi - Argentinien - 19 Tore

2. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore

2. Kylian Mbappe - Frankreich - 16 Tore

4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore

5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore

6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore

7. Pele - Brasilien - 12 Tore

8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore

8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore

10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore

10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore

10. Gary Lineker - England - 10 Tore

10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore

10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore

10. Cristiano Ronaldo - Portugal - 10 Tore

10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore

16. Ademir - Brasilien - 9 Tore

16. Eusebio - Portugal - 9 Tore

16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore

16. David Villa - Spanien - 9 Tore

16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore

16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore

16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore

16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore

16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore

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