ran Fußball WM 2026: Er lag dreimal richtig! Mathe-Genie überrascht mit Titel-Tipp Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 blickt ran auf die Neuerungen im Regelwerk.

Für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es einige Neuerungen im Regelwerk. So bekommt der VAR unter anderem mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und noch vieles mehr. WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV ran zeigt die neuen Regeln für die WM-Endrunde

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VAR kann auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen Der Video-Assistent darf in Zukunft auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen. Dabei soll der VAR die Schiedsrichter auf falsch gegebene Eckbälle hinweisen können und die zweite Gelbe Karte eines Spielers bei einem Platzverweis überprüfen dürfen. WM 2026: Wo gibt es Public Viewing in Deutschland?

10-Sekunden-Countdown bei Auswechslungen Auch bei Auswechslungen wird es einen Countdown geben, dieser geht allerdings zehn Sekunden. Die Zeit startet dabei, wenn der vierte Offizielle die Tafel mit der Rückennummer nach oben hält. Braucht der ausgewechselte Spieler länger, muss der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, um das Feld betreten zu dürfen.

Spieler müssen das Feld nach einer Verletzung für mindestens eine Minute verlassen Wenn ein Spieler auf dem Platz wegen einer Verletzung behandelt wird, muss er das Feld bei der WM im Anschluss für mindestens eine Minute verlassen. Die Regel gilt dabei allerdings nicht, wenn die Behandlung durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst wurde. Torhüter sind von der Regel ausgenommen. WM-Check - Brasilien: Launische Selecao ist zwar alt, aber erinnert trotzdem nicht an früher

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Gelbe Karten werden bereits nach der Vorrunde gelöscht Durch die Erhöhung der Teilnehmeranzahl von 32 auf 48 wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Auch deswegen streicht die FIFA die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o.-Runde. Bisher waren diese bis zum Viertelfinale stehen geblieben. Nach der zweiten Gelben Karte im Turnierverlauf sind Spieler üblicherweise für das nächste Spiel gesperrt. WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland kommt im Retro-Look daher, Gastgeber floppt total

Zwei Trinkpausen pro Spiel - Unabhängig von der Temperatur Bei der WM wird es bei jedem einzelnen Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben - jeweils eine pro Halbzeit genau bei der Hälfte, also in der 22. und 67. Minute. Diese sollen jeweils drei Minuten dauern - unabhängig von den Wetterbedingungen. Dabei ist vorgesehen, dass die Trainer ihrer Mannschaft während der Pause taktische Anweisungen geben können.

Trikot/Hand vor Mund bei Streit wird mit Roter Karte bestraft Wenn ein Spieler bei der WM seinen Mund verdeckt, sei es mit seiner Hand oder seinem Trikot, kann er dafür mit der Roten Karte bestraft werden. Das soll vor allem in Rudelbildungen und Streitsituationen gelten. Damit soll verhindert werden, dass sich im Nachhinein nicht klar bestimmen lässt, ob ein Spieler einen anderen Spieler möglicherweise diskriminiert hat.

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