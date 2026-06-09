:newstime Manuel Neuer zurück im DFB-Training Videoclip • 01:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 stehen nicht nur die Superstars im Fokus. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko könnte auch zur großen Bühne für junge Spieler werden, die viele Fans noch nicht auf dem Zettel haben.

Die WM 2026 wird größer als je zuvor. Insgesamt sind 1.248 Spieler bei der Endrunde dabei. Viele Stars sind längst bekannt. Doch gerade die neuen Gesichter machen dieses Turnier spannend. Ganze 891 Spieler stehen vor ihrer ersten Weltmeisterschaft. Darunter sind zahlreiche Talente, die sich in Nordamerika weltweit einen Namen machen könnten. ran stellt Euch die 25 besten Talente vor - in einem Mix aus "muss man kennen" und "achtet auf diesen No-Name".

Johan Manzambi: Schweizer Hoffnung Land: Schweiz

Alter: 20

Verein: SC Freiburg Johan Manzambi ist einer der interessantesten Spieler im Schweizer Kader. Der Freiburger kann im Mittelfeld mehrere Rollen übernehmen. Manzambi war ein wichtiger Teil jener Freiburger Mannschaft, die das Finale der Europa League erreichte. Dort machte er sich international einen Namen. Schweiz-Trainer Murat Yakin schwärmte besonders von seinem Zug zum Tor. Wörtlich sagte er über Manzambi: "Er hat diesen unglaublichen Hunger, Tore zu schießen, den ich selten gesehen habe." Manzambi kann zentral, als Zehner oder auch über rechts eingesetzt werden. Für die Schweiz könnte er einer der Spieler werden, die im Turnierverlauf immer wichtiger werden.

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Yan Diomande: Leipzigs Millionen-Juwel Land: Elfenbeinküste

Alter: 19

Verein: RB Leipzig Yan Diomande von RB Leipzig gehört zu den spannendsten Namen dieser Liste. Der Flügelspieler kam im Sommer 2025 für rund 20 Millionen Euro von Leganes und lieferte sofort. In seiner ersten Bundesliga-Saison sammelte Diomande 21 Torbeteiligungen. Mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 33 Ligaeinsätzen half er Leipzig dabei, sich für die Champions League zu qualifizieren. Der Hype ist entsprechend groß. Diomande wurde bereits mit Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Leipzig will ihn aber offenbar nicht abgeben und soll den Marktwert des Ivorers auf mehr als 130 Millionen Euro taxieren. Für die WM bringt Diomande zudem Nordamerika-Erfahrung mit: Als Jugendlicher lebte er drei Jahre in Florida.

Bazoumana Toure: "Bazoumania" aus Hoffenheim Land: Elfenbeinküste

Alter: 20

Verein: TSG Hoffenheim Bazoumana Toure ist neben Yan Diomande ein weiteres aufregendes Talent der Elfenbeinküste. Der Linksaußen spielt bei der TSG Hoffenheim. Er kam im Januar 2025 von Hammarby aus Schweden nach Deutschland. Schnell entstand rund um ihn der Begriff "Bazoumania". Toure ist extrem schnell und wurde deshalb "The Hurricane" genannt. Manchester United und Newcastle United sollen bereits Interesse zeigen. In 30 Ligaspielen für Hoffenheim bereitete er zwölf Tore vor. Beim Afrika-Cup erzielte er zudem zwei Treffer als Joker.

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Gilberto Mora: Wunderkind vor Heim-WM Land: Mexiko

Alter: 17

Verein: Tijuana Gilberto Mora ist der jüngste Spieler der WM 2026. Der offensive Mittelfeldspieler wurde beim Gold Cup im vergangenen Sommer als Wunderkind gefeiert. Mit 16 Jahren wurde Mora Mexikos jüngster Nationalspieler. Trainer Javier Aguirre setzte ihn später sogar im Finale ein, das Mexiko gegen die USA mit 2:1 gewann. In Spanien bekam Mora nach seinen Auftritten bei der U20-WM große Spitznamen verpasst: "Der mexikanische Pedri", "die mexikanische Perle" und "Crackito", also "kleiner Maestro". Mora ist zudem der jüngste Torschütze der Liga-MX-Geschichte. Ob er bei der Heim-WM sofort startet, ist offen. Die Konkurrenz im mexikanischen Mittelfeld ist groß.

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Lucas Bergvall: Frisch aus der Premier-League-Schule Land: Schweden

Alter: 20

Verein: Tottenham Hotspur Lucas Bergvall gehört zu den spannendsten jungen Mittelfeldspielern Europas. Der Schwede wechselte 2024 von Djurgarden zu Tottenham Hotspur und sammelte dort früh wertvolle Erfahrung in der Premier League. Bergvall ist kein reiner Zerstörer und kein klassischer Zehner. Er bewegt sich stark zwischen den Linien, kann das Spiel mit dem ersten Kontakt beschleunigen und bringt für sein Alter auffallend viel Ruhe am Ball mit. Auch körperlich passt er immer besser auf Top-Niveau. Mit seiner Größe, seiner Laufstärke und seiner technischen Qualität kann er im Zentrum mehrere Rollen übernehmen - als Achter, Verbindungsspieler oder etwas offensiver im Halbraum. Ein junger Spieler, der nicht nur Talent mitbringt, sondern schon an das Tempo der Premier League gewöhnt ist.

Nico Paz: Messi-Vergleich mit Vorsicht Land: Argentinien

Alter: 21

Verein: Como Nico Paz hat bei Como unter Trainer Cesc Fabregas eine starke Entwicklung genommen. Der Argentinier ist Linksfuß, spielt am liebsten als Zehner und zieht auch gerne auf die linke Seite. Die Vergleiche mit Lionel Messi gibt es deshalb schon länger. Sie sind aber gefährlich. Paz ist ein großes Talent, hat aber noch einen langen Weg vor sich. Bei Como war er trotzdem einer der auffälligsten Spieler der Serie A. Er sammelte 13 Tore und acht Assists. Dazu absolvierte er mehr erfolgreiche Dribblings als jeder andere Spieler der Liga. Paz ist der Sohn des früheren argentinischen Nationalverteidigers Pablo Paz. Real Madrid verkaufte ihn 2024 nach Como, sicherte sich aber eine Rückkaufklausel bis 2027.

Gessime Yassine: Der Barça-Flirt Land: Marokko

Alter: 20

Verein: Racing Straßburg Gessime Yassine ist einer der spannendsten marokkanischen Youngster. Der Rechtsaußen wechselte im Januar von Dunkerque zu Racing Straßburg. Zuvor soll er bereits auf dem Radar des FC Barcelona gestanden haben. Straßburg zahlte rund sieben Millionen Euro für ihn und band ihn langfristig. Yassine half Marokko beim Gewinn der U20-WM. Im Viertelfinale gegen die USA erzielte er ein Tor, im Turnierverlauf kam er auf zwei Treffer und drei Vorlagen. Er ist Linksfuß, spielt meist über rechts und liebt Eins-gegen-eins-Situationen. Bei einer Mannschaft, die 2022 das WM-Halbfinale erreichte, ist der Sprung in die Startelf allerdings schwer.

Ayyoub Bouaddi: "Einstein" im Mittelfeld Land: Marokko

Alter: 18

Verein: Lille Ayyoub Bouaddi ist erst 18 Jahre alt, bringt aber schon erstaunlich viel Erfahrung mit. Drei Tage nach seinem 16. Geburtstag debütierte er für Lille in der Conference League. Inzwischen hat er auch Champions-League- und Europa-League-Erfahrung gesammelt. Bouaddi spielte zunächst für Frankreichs U21, entschied sich dann aber für Marokko. Dort wird sein Wechsel als Coup gesehen. Er soll als tiefer Sechser oder in einer Doppelsechs das Spiel strukturieren. Sein Spitzname lautet "Einstein". Das passt auch deshalb, weil er neben dem Fußball Mathematik studiert. Arsenal soll ihn schon länger beobachten.

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Lucas Herrington: Australiens jüngster WM-Verteidiger Land: Australien

Alter: 18

Verein: Colorado Rapids Lucas Herrington ist erst 18 Jahre alt und steht trotzdem im australischen WM-Kader. Der Innenverteidiger spielt seit Januar bei den Colorado Rapids in der MLS. Der Klub zahlte für ihn eine Rekordablöse. Herrington stammt aus Brisbane und entwickelte sich in kurzer Zeit so gut, dass er den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte. Er ist der jüngste Spieler, den Australien jemals für eine WM-Endrunde nominiert hat. Bei der siebten WM-Teilnahme der "Socceroos" ist das ein bemerkenswerter Eintrag. Ob Herrington sofort eine große Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Allein seine Nominierung zeigt aber, wie hoch er in Australien eingeschätzt wird. Zudem kennt er die Bedingungen in den USA.

Alessandro Circati: Abwehrchef der Zukunft Land: Australien

Alter: 22

Verein: Parma Alessandro Circati spielt bei Parma in der Serie A und ist erst 22 Jahre alt. Trotzdem ist er schon ein wichtiger Teil der australischen Defensive. Circati wurde in Italien geboren, zog aber als Kleinkind nach Australien. Sein Vater Gianfranco war ebenfalls Fußballer und wechselte einst nach Perth. Der Innenverteidiger spielte früher für italienische Nachwuchsauswahlen, entschied sich aber für Australien. Im September wurde er der jüngste Kapitän der "Socceroos" seit 1981. Bei der WM dürfte Circati eine zentrale Rolle in der australischen Abwehr spielen. Er bringt Serie-A-Erfahrung, Ruhe und Führungsqualität mit.

Kerim Alajbegovic: Leverkusen reagiert Land: Bosnien-Herzegowina

Alter: 18

Verein: Red Bull Salzburg Kerim Alajbegovic gehört zu den spannendsten Spielern Bosnien-Herzegowinas. Der Flügelspieler spielte eine starke Saison bei Red Bull Salzburg. So stark, dass Bayer Leverkusen seine Rückkaufklausel aktivierte. Nach nur einem Jahr geht es für Alajbegovic also zurück nach Deutschland. International zeigte er schon Nervenstärke. Im WM-Playoff-Halbfinale gegen Wales verwandelte er den entscheidenden Elfmeter. Auch im Elfmeterschießen gegen Italien im Finale traf er. Alajbegovic wurde in Deutschland geboren und gilt inzwischen als neues Gesicht des bosnischen Fußballs. Bei der Nationalmannschaft kam er bislang häufig von der Bank.

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Can Uzun: Türkiye statt DFB Land: Türkei

Alter: 20

Verein: Eintracht Frankfurt Can Uzun ist in Deutschland geboren, spielt aber für die Türkei. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt gehört zu den technisch spannendsten Spielern im Kader von Vincenzo Montella. Nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt begeisterte Uzun schnell die Fans. In den ersten fünf Bundesliga-Spielen der vergangenen Saison kam er auf fünf Tore und drei Vorlagen. Verletzungen am Oberschenkel bremsten ihn anschließend aus. Trotzdem bleibt Uzun ein Spieler, der enge Partien mit einem Moment entscheiden kann. Für die Türkei ist er noch nicht fest als Stammspieler eingeplant. Hinter Orkun Kökcü und Kenan Yildiz könnte Uzun zunächst als Option von der Bank kommen.

Ibrahim Maza: Algeriens "Mazadona" Land: Algerien

Alter: 20

Verein: Bayer Leverkusen Ibrahim Maza ist in Berlin geboren und spielte bis zur U20 für Deutschland. 2024 entschied er sich aber für Algerien. Der Leverkusener gilt als feiner Techniker. Wegen seiner Fähigkeiten am Ball wird er "Mazadona" genannt - angelehnt an Diego Maradona. Maza kann im offensiven Mittelfeld spielen, aber auch weiter vorne eingesetzt werden. In Algerien gibt es bereits Vergleiche mit Riyad Mahrez. Für sein Alter bringt Maza erstaunlich viel Erfahrung mit. Er kam in der vergangenen Saison über 40-mal für Leverkusen zum Einsatz und hat bereits 15 Länderspiele absolviert.

Assan Ouédraogo: Das Versprechen der Knappenschmiede Land: Deutschland

Alter: 20

Verein: RB Leipzig Assan Ouédraogo ist erst spät in den deutschen WM-Kader gerutscht. Nach der Verletzung von Bayern-Talent Lennart Karl nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Mittelfeldspieler von RB Leipzig nach. Für Ouédraogo wurde damit ein Kindheitstraum wahr. Der 20-Jährige war gerade im Urlaub in Marbella, als ihn der Anruf des Bundestrainers erreichte. Statt weiter abzuschalten, ging es für ihn direkt ins deutsche WM-Camp. Sportlich bringt Ouédraogo genau das mit, was Deutschland im Turnierverlauf helfen kann: Tempo, Technik, Körperlichkeit und eine gewisse Unbekümmertheit. Er kann zentral im Mittelfeld spielen, aber auch offensiver eingesetzt werden. Sein bisheriger DFB-Moment war kurz, aber eindrucksvoll. Bei seinem Länderspieldebüt gegen die Slowakei kam Ouédraogo spät ins Spiel - und traf direkt beim 6:0-Sieg. Nach einigen Verletzungsproblemen ist die WM nun seine große Chance, sich auf der größten Bühne zu zeigen. In der Schalker Knappenschmiede ausgebildet, um die Welt endlich zu erobern.

Rayan: Power-Flügel aus der Premier League Land: Brasilien

Alter: 19

Verein: AFC Bournemouth Rayan ist einer der spannendsten jungen Brasilianer im WM-Kader. Der Offensivspieler wechselte Anfang 2026 von Vasco da Gama zum AFC Bournemouth und hat sich in England schnell einen Namen gemacht. Der Linksfuß kann als rechter Flügelspieler, hängende Spitze oder Stürmer eingesetzt werden. Besonders auffällig sind seine Wucht, sein Tempo und seine direkte Spielweise. Rayan ist kein filigraner Straßenfußballer allein, sondern bringt auch die Physis mit, um sich in der Premier League zu behaupten. Sein Talent war in Brasilien früh bekannt. Bei Vasco galt er schon als Kind als außergewöhnlich, später schaffte er dort den Durchbruch im Profibereich. Bournemouth zahlte schließlich viel Geld, weil man ihm zutraute, sich auch auf höchstem europäischen Niveau durchzusetzen. Für Brasilien ist Rayan bei der WM eine spannende Option. Die Konkurrenz in der Offensive ist brutal, doch genau solche Spieler können in einem langen Turnier wichtig werden: jung, unbekümmert, körperlich stark und schwer auszurechnen.

Endrick: Wunderstürmer im Aufschwung Land: Brasilien

Alter: 19

Verein: Olympique Lyon, ausgeliehen von Real Madrid Endrick ist längst kein Geheimtipp mehr. Schon als Teenager bei Palmeiras wurde er als kommender Superstar gefeiert, später wechselte er zu Real Madrid. Die WM 2026 könnte nun der Moment werden, in dem er auch auf der ganz großen Bühne endgültig ankommt. Der Stürmer bringt vieles mit, was Brasilien liebt: Explosivität, Abschlussstärke, Mut und dieses besondere Gefühl für große Momente. Endrick kann Spiele mit wenigen Aktionen verändern. Genau deshalb bleibt er trotz seines jungen Alters ein Spieler, auf den Gegner achten müssen. Nach seinem Wechsel nach Europa musste er sich an ein anderes Tempo und eine andere Härte gewöhnen. Die Leihe nach Lyon soll ihm helfen, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und sein Spiel weiterzuentwickeln. In der Seleção ist die Konkurrenz groß, doch Endrick hat ein Profil, das Brasilien gut gebrauchen kann. Er ist kein reiner Strafraumstürmer, sondern sucht Tiefe, attackiert Räume und kann auch aus schwierigen Situationen zum Abschluss kommen. Bei dieser WM muss er nicht der alleinige Star sein. Aber er kann einer der Spieler werden, die Brasilien in engen Spielen den Unterschied geben.

Ali Jasim: Iraks frühes Versprechen Land: Irak

Alter: 22

Verein: Como, zuletzt verliehen an Al-Najma Ali Jasim gilt schon lange als großes Talent im irakischen Fußball. Sein Debüt in der ersten irakischen Liga gab er bereits mit 14 Jahren. Mit 15 erzielte er sein erstes Profitor. Später wurde er Torschützenkönig beim U23-Asien-Cup 2024 und weckte damit das Interesse von Como. Der Schritt nach Europa war nicht einfach. Como verlieh ihn zunächst in die Niederlande und später nach Saudi-Arabien zu Al-Najma, wo er sich besser zurechtfand. Iraks australischer Trainer Graham Arnold setzt seit Monaten regelmäßig auf ihn. In einer schwierigen Gruppe mit Norwegen, Frankreich und Senegal könnte Jasim für Überraschungsmomente sorgen.

Désiré Doué: Der Zauberer Land: Frankreich

Alter: 21

Verein: Paris Saint-Germain Désiré Doué ist längst mehr als nur ein Versprechen. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain gehört zu jener neuen französischen Generation, die Didier Deschamps noch mehr Variabilität in einer ohnehin hochkarätigen Offensive gibt. Doué wurde bei Stade Rennes ausgebildet und wechselte 2024 zu PSG. Dort entwickelte er sich schnell weiter und brachte seine Stärken auch auf höchstem Niveau ein: Tempo, enge Ballführung, Kreativität und die Fähigkeit, aus engen Räumen heraus gefährlich zu werden. Für Frankreich ist er besonders spannend, weil er mehrere Rollen spielen kann. Doué kann über außen kommen, als offensiver Mittelfeldspieler agieren oder im Halbraum auftauchen. Damit ist er nicht nur ein klassischer Flügelspieler, sondern ein Spieler, der Strukturen aufbrechen kann. In einem Kader voller Stars ist er einer der Spieler, die aus dem Hintergrund plötzlich groß werden können.

Warren Zaïre-Emery: Das Zentrum der Macht Land: Frankreich

Alter: 20

Verein: Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery wirkt schon länger nicht mehr wie ein Talent, sondern wie ein fertiger Profi. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain spielt mit einer Ruhe, die nicht zu seinem Alter passt. Bei PSG hat er früh Verantwortung übernommen. Bereits mit 19 Jahren führte er den Klub als Kapitän aufs Feld und wurde damit einer der jüngsten Spielführer der Vereinsgeschichte. Das sagt viel über seine Reife und seine Stellung innerhalb der Mannschaft. Zaïre-Emery ist kein spektakulärer Showspieler, sondern ein moderner Mittelfeld-Allrounder. Er kann Bälle erobern, Pressingresistenz geben, das Spiel antreiben und Läufe in die Tiefe setzen. Für Frankreich ist genau diese Mischung wertvoll. Im Kader von Didier Deschamps muss er sich gegen enorme Konkurrenz behaupten. Doch seine Vielseitigkeit macht ihn interessant. Er kann als Achter, Sechser oder Box-to-Box eingesetzt werden. Bei einer langen WM kann genau so ein Spieler entscheidend werden.

Pau Cubarsí: Die pure Barça-DNA Land: Spanien

Alter: 19

Verein: FC Barcelona Pau Cubarsí ist einer der aufregendsten jungen Innenverteidiger Europas. Beim FC Barcelona schaffte er früh den Durchbruch und wirkt am Ball oft eher wie ein Mittelfeldspieler als wie ein klassischer Verteidiger. Seine größte Stärke ist die Ruhe im Aufbau. Cubarsí kann unter Druck flach eröffnen, Linien überspielen und das Tempo eines Angriffs bestimmen. Genau deshalb passt er so gut zu Barcelona. Und auch zur spanischen Nationalmannschaft. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits enorme Erfahrung mit. Für Barça sammelte er früh viele Einsätze, auch auf internationalem Niveau. Die WM ist trotzdem noch einmal eine andere Bühne. Für Spanien könnte Cubarsí im Turnierverlauf wichtig werden, weil er das Spiel von hinten kontrollieren kann. Er ist nicht nur ein Verteidiger, der klärt. Er ist ein Spieler, der Angriffe einleitet. Wenn Spanien viel Ballbesitz hat, kann genau das zum Schlüssel werden.

Lamine Yamal: Mehr Superstar als ein Talent Land: Spanien

Alter: 18

Verein: FC Barcelona Lamine Yamal passt eigentlich kaum noch in eine klassische Talentliste. Aber er ist halt erst 18! Der Flügelspieler des FC Barcelona ist trotzdem bereits ein Unterschiedsspieler für Klub und Nationalmannschaft. In der Saison 2025/26 wurde Yamal zum Spieler der Saison in La Liga gewählt. Für Barcelona kam er dabei auf 16 Tore und elf Vorlagen, obwohl ihn Verletzungen im Saisonendspurt ausbremsten. Für Spanien ist Yamal vor allem deshalb so wertvoll, weil er Spiele aufbrechen kann. Er kommt meist über rechts, zieht mit links nach innen, sucht den Abschluss oder den letzten Pass. Wenn er körperlich fit bleibt, kann Yamal nicht nur eines der Gesichter Spaniens werden, sondern eines der Gesichter des gesamten Turniers.

Jorrel Hato: Abwehrjuwel mit Chelsea-Reife Land: Niederlande

Alter: 20

Verein: FC Chelsea Jorrel Hato ist eines der größten Defensivtalente der Niederlande. Der Linksfuß kann als Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen. Eine Vielseitigkeit, die ihn für ein Turnier besonders wertvoll macht. Nach seinem Durchbruch bei Ajax wechselte Hato 2025 zum FC Chelsea. Dort sammelte er früh wichtige Erfahrung in einer Liga, in der Verteidiger jede Woche körperlich und taktisch gefordert werden. Seine große Stärke liegt nicht nur in der Defensive. Hato ist ruhig am Ball, kann flach eröffnen und passt damit gut zu einer niederländischen Mannschaft, die von hinten kontrolliert aufbauen will. Für Oranje könnte Hato im Turnierverlauf wichtig werden. Gerade weil er mehrere Positionen abdecken kann, ist er mehr als nur ein Perspektivspieler.

Ibrahim Mbaye: PSG-Juwel für die Flügel Land: Senegal

Alter: 18

Verein: Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye ist eines der spannendsten jungen Gesichter im senegalesischen WM-Kader. Der Offensivspieler stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und wurde für die WM 2026 in den Kader der "Lions of Teranga" berufen. Mbaye wurde in Frankreich geboren, besitzt aber auch die senegalesische Staatsbürgerschaft. Bei PSG gilt er als schneller, direkter Flügelspieler, der vor allem über rechts kommen kann. Mit 18 Jahren wird er bei Senegal nicht automatisch als Stammspieler eingeplant sein. Doch in einem langen Turnier können genau solche Profile wertvoll werden: Tempo, Mut, Dribbling und frische Beine gegen müde Abwehrreihen. Für Mbaye ist die WM eine riesige Bühne. Spielt er sich in den Vordergrund, könnte er nach dem Turnier deutlich bekannter sein als zuvor.

Paul Wanner: Der feine Fuß Land: Österreich

Alter: 20

Verein: PSV Eindhoven Paul Wanner galt lange als eines der spannendsten deutschen Mittelfeldtalente. Inzwischen hat sich der Offensivspieler aber für Österreich entschieden. Und könnte dort bei der WM eine besondere Rolle einnehmen. Nach seiner Zeit beim FC Bayern wechselte Wanner 2025 zur PSV Eindhoven. Der niederländische Topklub holte ihn als kreativen Mittelfeldspieler mit feinem linken Fuß und viel Spielintelligenz. Wanner kann als Zehner, Achter oder über den rechten Halbraum kommen. Er ist kein reiner Tempo-Spieler, sondern einer, der Räume sieht, Gegner bindet und mit einem Pass gefährliche Situationen öffnen kann. Für Österreich ist Wanner vor allem als Turnierjoker spannend. Wenn Spiele eng werden und es an Kreativität fehlt, kann er ein Spieler sein, der mit einem Moment das Tempo verändert.

Nico O’Reilly: Manchester Citys Alleskönner Land: England

Alter: 21

Verein: Manchester City Nico O’Reilly ist eines der spannendsten Eigengewächse von Manchester City. Der Linksfuß wurde in Manchester geboren, kommt aus der City-Akademie und hat sich unter Pep Guardiola vom Talent zum ernsthaften Faktor entwickelt. Eigentlich im Mittelfeld ausgebildet, wurde O’Reilly bei City immer häufiger als Linksverteidiger eingesetzt. Genau diese Vielseitigkeit macht ihn so wertvoll. Er kann hinten absichern, im Aufbau einrücken und mit seiner Technik auch unter Druck Lösungen finden. Auch für England ist O’Reilly ein interessantes Profil. Er ist groß, linksfüßig, spielstark und kann mehrere Rollen übernehmen. Laut englischem Verband gab er im November 2025 sein Debüt für die Three Lions und kommt inzwischen auf erste Einsätze im A-Team. Bei Manchester City wurde seine Entwicklung zuletzt ebenfalls ausgezeichnet: O’Reilly erhielt den Preis als Premier League Academy Graduate of the Year. Für die WM ist er deshalb mehr als nur ein Perspektivspieler. Er könnte ein Turnierjoker sein, der England auf einer Problemposition zusätzliche Qualität gibt.