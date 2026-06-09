Germany prepares for a friendly match against USA Germany national team, Nationalteam director Rudi Voeller arrives at Soldier Field ahead of training session in Chicago, Illinois, USA, 05 June 2026. The United States and Germany will play their International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft soccer match on 06 June. CHICAGO ILLINOIS USA PUBLICATIONxINxGERxAUTxINDxONLY Copyright: xKAMILxKRZACZYNSKIx Bild: EPA

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montag in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem angekommen. Am Dienstag stellt sich Sportdirektor Rudi Völler den Fragen der Journalisten.

Die Uhr tickt, nur noch fünf Tage sind es für die deutsche Nationalmannschaft bis zum WM-Auftakt gegen Curacao. Am Montag bezog der DFB-Tross sein WM-Quartier in Winston-Salem. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn Im Rahmen der ersten Pressekonferenz in North Carolina gibt Sportdirektor Rudi Völler am Dienstag Einblicke in die Stimmungslage des DFB-Teams. ran tickert die PK live.

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

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+++ Völler über VAR-Änderungen +++ "Ich finde die Änderungen gut. Es war schon oft, dass die zweite Gelbe Karte vielleicht zu hart ist, dann kann der VAR die nicht zurücknehmen. Deshalb finde ich die Änderung gut, man muss schauen, wie man damit umgeht."

+++ Völler über WM-Ziele +++ "Es ist ganz schwer zu beantworten. Natürlich wären wir alle gerne lange dabei. Klar, die Gruppenphase müssen wir überstehen, das wollen wir schaffen. Am besten auch als Gruppenerster. Bei dieser WM gibt es zum ersten Mal ein Sechzehntelfinale, ab dann ist es K.-o.-System. Da darfst du dir keine Ausrutscher mehr erlauben, da kann es dich auch relativ schnell erwischen, das gilt aber für alle Top-Nationen, nicht nur für uns. Wir wollen weit kommen und schwer zu schlagen sein."

+++ Völler lobt Wirtz: "Außergewöhnliche Figur" +++ "Er kann auch mit etwas schwierigeren Wochen gut umgehen. Er ist nicht mehr der ganz junge Spieler, wie auch Jamal Musiala. Er kann auch mit Rückschlägen umgehen, das hat er auch bei Liverpool gemerkt. Die Saison war sicherlich nicht so, wie er sie sich vorgestellt hat. Aber man hat bei den Länderspielen oder auch in den Trainingseinheiten gesehen, zu welch außergewöhnlicher Figur er gereift ist. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der enorm wichtig ist, damit wir unsere Ziele erreichen."

+++ Völler über Neuers spätes Mitwirken +++ "Die meisten Spieler kennt er von Bayern München, ihn bringt sowieso nichts aus der Ruhe. Die strahlt er auch permanent aus. Auch er brennt und will dabei sein, er ist zurück bei der Mannschaft."

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+++ Lagerkoller? Völler erklärt Unterschied zu früher +++ "Eine Sache ist definitiv anders: Wir hatten damals kein Internet, keine Handys, es gab auch kein deutsches Programm. Das war früher komplizierter. Lagerkoller in dieser Form wie früher gibt es heute nicht mehr. Das gibt es auch bei den anderen Nationen nicht. Man ist immer mit der Heimat verbunden."

+++ Völler über Vorbereitung auf Curacao +++ "Die Gespräche sind eigentlich immer gleich. Das Wichtigste für ihn sind die Inhalte für das Spiel, Gegnerbeobachtung, die Mannschaft einzustellen. Das ist die Basis von allem. Das Wichtigste ist, dass wir am Wochenende eine Top-Leistung auf den Platz bringen und positiv in die WM starten. Das ist das große Ziel. Und da bin ich total optimistisch. Im Fußball kann viel passieren, auch gegen den Außenseiter. Wir müssen konzentriert sein, bei einer schnellen Roten Karte etwa kann das Spiel auch kippen. Da müssen wir höllisch aufpassen."

+++ Einreise für Schiri verweigert: Das sagt Völler +++ "Wir alle hätten es gerne anders gehabt, das ist nicht schön zu lesen. Die genauen Hintergründe, warum er nicht reingelassen wurde, kann ich nicht beurteilen. Ich würde es gerne beantworten, aber ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schade. Wir alle sind die falschen Ansprechpartner für diese Probleme, die vielleicht auch noch kommen werden."

+++ Völler lobt Kimmich +++ "Kimmich sowieso, aber auch Leon Goretzka oder Antonio Rüdiger. Alle brennen, das muss ich nicht wiederholen. Jo Kimmich ist der Kapitän, der Fahnenträger für uns alle, und dieser Rolle wird er gerecht. Jo hat einen sehr engen Draht zum Bundestrainer, es wird viel besprochen. Das ist auch richtig so."

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+++ Völler: Brennen bereits auf das erste Spiel +++ "Die beiden Spiele gewonnen, seriös mit den Freundschaftsspielen umgegangen. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, dass noch nicht alles funktioniert hat. Gegen die Finnen war es einfacher als gegen die Amerikaner, die aber auch eine bessere Mannschaft haben. Der Sieg war verdient, aber man konnte sehen, dass wir vielleicht die eine oder andere Chance zu viel zugelassen haben. Dass wir nicht so gepresst haben, wie wir das wollten. Solche Dinge werden besprochen. Es ist eine komplette Trainingswoche, das ist sehr wichtig. Wir freuen uns und brennen bereits auf das erste Spiel."

+++ Völler über Unterkunft +++ "Diese Verbindung aus Trainingsplätzen, Medienzentrum, Universität, Hotelanlage, die ja nur ein paar Minuten entfernt ist, war ja ausschlaggebend, hierherzugehen. Es ist kein Luxusresort, aber es ist sehr angenehm, wir sind für uns. Es wurde alles gemacht, damit man sich auch zwischen den Trainingseinheiten beschäftigen kann. Egal, wie weit es geht, es wird nie eine Entschuldigung sein, dass vielleicht das Trainingsgelände nicht gut genug war."

+++ Völler über Bedeutung des ersten WM-Spiels +++ "Zumindest gibt es eine gewisse Ruhe, wenn du gut startest. Man hat es schon bei den beiden Spielen gemerkt, die wir jetzt hatten. Das gibt ein gutes Gefühl, das wollen wir beibehalten. Natürlich gibt es keine Garantie, wenn du dein erstes Spiel gewinnst. Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel: Vor vier Jahren haben die Argentinier das erste Spiel verloren und die restlichen sechs gewonnen."

+++ Völler: Alle Spieler sind fit +++ "Man konnte den wunderbaren, herzlichen Empfang von allen Leuten hier spüren. Das konnte man schon spüren, als ich mit Julian nach der Auslosung in Washington war. Bis jetzt ist alles toll. Gerade beim Training haben alle Spieler trainiert, alle Spieler sind fit."

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+++ Völler betritt die Bühne +++ Rudi Völler nimmt auf dem PK-Podium Platz, die Fragerunde beginnt.