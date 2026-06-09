WM 2026: Wo gibt es Public Viewing in Deutschland? So planen die Großstädte

ran Fußball Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Im Gegensatz zu den vergangenen Welt- und Europameisterschaften wird es in diesem Jahr keine offiziellen Fanmeilen in Deutschlands Großstädten geben. ran zeigt, warum das so ist und wo ihr dennoch öffentlich die Spiele verfolgen könnt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bringt die Fans über den Sommer ohne Vereinsfußball. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli wird der neue Champion ausgespielt. Neben den Fernseh- und Streamingübertragungen wird es auch einige Public-Viewing-Standorte in Deutschland geben, an denen Fans das Turnier live sehen können. WM 2026: Das sind die neuen Regeln für das Turnier ran gibt euch alle Infos rund um Public Viewing während des Turniers.

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Gibt es in Deutschland Public Viewing nach 22 Uhr? Da die Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet, ist ein Großteil der Anstoßzeiten in Deutschland erst spät am Abend oder in der Nacht. Die deutsche Nationalmannschaft ist zumindest von Anstoßzeiten in der Nacht in der Gruppenphase verschont geblieben. Die DFB-Elf spielt zur deutschen Zeit um 19 Uhr gegen Curacao und jeweils um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste und Ecuador. WM 2026: Das sind die neuen Regeln für das Turnier In der K.o.-Phase würde es allerdings früher oder später zu späteren Anstoßzeiten kommen. Das Bundesumweltministerium hat deswegen einen Entwurf für eine spezielle Public-Viewing-Verordnung veröffentlicht. Demnach wären auch öffentliche Übertragungen in der Nacht möglich. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass überall entsprechende Veranstaltungen stattfinden werden - die Verordnung erlaubt sie lediglich, entscheiden müssen letzten Endes die Behörden vor Ort.