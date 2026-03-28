Golfstar Tiger Woods ist nach seiner Festnahme in Folge eines Autounfalls wieder auf freiem Fuß.

Golfstar Tiger Woods ist nach seinem Autounfall und anschließender Festnahme wieder auf freiem Fuß. Der US-Amerikaner wurde am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Verlassen einen Bezirksgefängnisses in einem Auto fotografiert. Gemäß den Gesetzen Floridas zu Trunkenheit am Steuer war der 50-Jährige acht Stunden lang in der Einrichtung festgehalten worden.

Woods war zuvor in seinem Wohnort Jupiter Island mit seinem Wagen verunglückt. Die zuständige Polizei teilte mit, dass er Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt habe. Einen Atemalkoholtest bestand Woods jedoch. "Als wir ihn dann zu einer Urinprobe aufforderten, verweigerte er diese", sagte Sheriff John Budensiek: "Daher wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und der Verweigerung eines rechtmäßigen Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt."

Woods, der beim Unfall unverletzt blieb, versuchte laut Budensiek auf einer zweispurigen Straße einen Reinigungs-Lkw zu überholen. Dabei habe er mit seinem Land Rover das Heck gestreift. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die Fahrerseite, Woods konnte eigenständig herauskrabbeln.

Die Experten für Drogenerkennung, die Woods am Unfallort untersuchten, empfanden den Golfer als "lethargisch" und gingen davon aus, dass er unter dem Einfluss "irgendeiner Art von Medikamenten oder Drogen" stand, sagte Budensiek. In seinem Fahrzeug wurden keine Drogen oder Medikamente gefunden.