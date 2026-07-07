Olympia - Nordische Kombination fliegt aus dem Programm

Das Olympia-Aus der Nordischen Kombination ist besiegelt. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag bekannt gab, gehört die traditionsreiche Mischung aus Skispringen und Skilanglauf bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht mehr zum olympischen Programm.

Weiterhin dabei ist der Parallel-Riesenslalom der Snowboarder, der ebenfalls auf dem Prüfstand gestanden hatte. Die Disziplin habe seit Peking 2022 laut IOC "deutliche Verbesserungen bei verschiedenen Popularitätswerten erzielt" - anders als die NoKo.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bedauert die Entscheidung des IOC bezüglich der Kombination. "Ich teile die Enttäuschung der Athletinnen und Athleten, die über Jahre mit großer Disziplin, Leidenschaft und Entbehrung auf die Verwirklichung ihres olympischen Traums hingearbeitet haben und nun zunächst mit dieser Entscheidung leben müssen", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Zugleich müssen wir anerkennen, dass das IOC das olympische Programm im Sinne zukunftsfester Spiele an veränderte Rahmenbedingungen anpassen muss."

Die NoKo war seit der Winterspiel-Premiere 1924 in Chamonix dabei, allerdings wurde die "Königsdisziplin" des Wintersports vor Jahren schon angezählt. Das IOC, das sich Geschlechtergleichheit auf die Fahnen geschrieben hat, formulierte einige Kritikpunkte an die Sportart, in der sich auf olympischer Bühne bislang nur Männer präsentieren durften: zu geringe internationale Verbreitung, begrenzte Zahl konkurrenzfähiger Nationen und vergleichsweise geringe globale Zuschauerreichweite.