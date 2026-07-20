Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 16. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Die Tour de France stellt auch im Jahr 2026 wieder den Höhepunkt im Radsport-Kalender dar. ran hat die wichtigsten Infos zur Grand Tour durch Frankreich.

Die Tour de France ist das wichtigste Radrennen der Welt und geht im Jahr 2026 in ihre 113. Auflage. Die dreiwöchige Rundfahrt dauert vom 4. Juli bis zum 26. Juli und führt die Fahrer von Barcelona nach Paris. Hier kostenlos streamen: Die 16. Etappe von Champagnole zum Plateau de Solaison morgen LIVE und KOSTENLOS ab 13 Uhr im Joyn-Stream Insgesamt müssen im Rahmen von 21 Etappen 3.333 Kilometer zurückgelegt und 54.000 Höhenmeter gemeistert werden - 184 Fahrer aus 23 Teams stellen sich der Herausforderung. ran fasst alle wichtigsten Infos zur Tour de France 2026 zusammen:

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 13:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 360 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 13:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 360 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 12:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 12:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 10:15 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 600 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 10:15 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 600 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Tour de France 2026: Wer überträgt im TV und Livestream? Die 21 Etappen der Tour de France werden live im Free-TV auf "Eurosport" und in der "ARD" gezeigt. Einen kostenlosen Stream gibt es entweder in der "ARD"-Mediathek oder auf Joyn, wo sowohl der "Eurosport"- als auch der "ARD"-Stream kostenlos aufrufbar ist. Hier kostenlos streamen: Alle 21 Tour-Etappen vom 4. bis zum 26. Juli auf Joyn

Alle News und Informationen zur Tour de France Die "ARD" steigt oft etwas später ins Rennen ein, während "Eurosport" meist die gesamte Etappe über dabei ist. Der "Eurosport"-Stream lässt sich auch ohne Werbeunterbrechungen auf "Discovery+" oder "HBO Max" aufrufen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Heute live: 15. Etappe der Tour de France mit knapp 4.000 Höhenmetern Die Strecke der 15. Etappe der 113. Tour de France führt südwärts und erreicht die französischen Alpen. Für die Fahrer um den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz heißt das: Es wird geklettert. Und wie! Fast 4000 Höhenmeter liegen auf den 183,9 km zwischen Champagnole und dem Plateau de Solaison. Für das malerische Panorama entlang des Genfer Sees wird das Peloton angesichts der Strapazen keinen Blick haben. Anspruchsvoll wird der Anstieg zum Col de la Croisette (1. Kategorie) bei Kilometer 136, der auf knapp fünf Kilometern eine unerbittliche Steigung mit durchschnittlich 11,2 Prozent aufweist. Um den Tagessieg und Verschiebungen im Gesamtklassement geht es im Finale hinauf zum Plateau de Solaison, das seine Premiere als Etappenziel bei der Frankreich-Rundfahrt feiert. 11,3 Kilometer lang und im Schnitt neun Prozent steil ist die schmale Straße, die sich durch die Dörfer des Bornes-Massivs schlängelt. Komplettiert wird das Tagesprogramm durch zwei Anstiege der 3. Kategorie. Champagnole, eine wichtige Industriestadt im Jura, war zuvor zwei Mal Etappenort der Großen Schleife. Bei der Premiere im Jahr 1964 rollte Rudi Altig im Gelben Trikot zum Start.

Tour de France 2026: Die Etappen im Überblick Die Tour de France startet in Barcelona und endet mit der 21. Etappe in Paris. Insgesamt gibt es acht Bergetappen, sieben Flachetappen und vier wellige Etappen zu absolvieren. Hinzu kommt ein Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Barcelona und ein 26 Kilometer langes Einzelzeitfahren. Die Königsetappe steht am vorletzten Tag der Tour an. Der Abschnitt umfasst 5.600 Höhenmeter und führt unter anderem über den Col du Galibier (höchster Punkt der Tour 2026) auf die Alpe d'Huez. Etappe 1: Barcelona – Barcelona ( 19,6 km ) → Mannschaftszeitfahren - Sieger: Jonas Vingegaard

Etappe 2: Tarragona – Barcelona ( 168,5 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Isaac del Toro

Etappe 3: Granollers – Les Angles ( 195,9 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 4: Carcassonne – Foix ( 181,9 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mads Pedersen

Etappe 5: Lannemezan – Pau ( 158,3 km ) → Flachetappe - Sieger: Olav Kooij

Etappe 6: Pau – Gavarnie-Gèdre ( 186,2 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 7: Hagetmau – Bordeaux ( 175,1 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 8: Périgueux – Bergerac ( 180,4 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 9: Malemort – Ussel ( 185,5 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mathieu van der Poel

Ruhetag

Etappe 10: Aurillac – Le Lioran ( 166,6 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 11: Vichy – Nevers ( 161,3 km ) → Flachetappe - Sieger: Sören Waerenskjold

Etappe 12: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône ( 179,1 km ) → Flachetappe - Sieger: Tim Merlier

Etappe 13: Dole – Belfort ( 205,8 km ) → Hügelige Etappe - Sieger: Mauro Schmid

Etappe 14: Mulhouse – Le Markstein ( 155,3 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Tadej Pogacar

Etappe 15: Champagnole – Plateau de Solaison ( 183,9 km ) → Gebirgsetappe - Sieger: Remco Evenepoel

Ruhetag

Etappe 16: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains ( 26,1 km ) → Einzelzeitfahren Etappe

17: Chambéry – Voiron ( 174,7 km ) → Flachetappe Etappe

18: Voiron – Orcières-Merlette ( 185,2 km ) → Gebirgsetappe Etappe

19: Gap – Alpe d'Huez ( 127,9 km ) → Gebirgsetappe Etappe

20: Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez ( 170,9 km ) → Gebirgsetappe (Königsetappe)

Etappe 21: Thoiry – Paris (133,0 km) → Flachetappe (mit Montmartre-Anstiegen)

Das Wichtigste zur Tour de France Gesamtwertung

Sprintwertung

Bergwertung

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Tour de France 2026: Die Wertungen Gesamtwertung (Gelbes Trikot / Maillot Jaune)

Für den Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit nach allen Etappen. Das ist die prestigeträchtigste Wertung und entscheidet über den Toursieger.

Punktewertung (Grünes Trikot / Maillot Vert)

Punkte gibt es bei Etappenankünften und Zwischensprints. Vor allem Sprinter haben hier die besten Chancen.

Bergwertung (Gepunktetes Trikot / Maillot à Pois)

Punkte werden auf den Bergwertungen vergeben. Je schwerer der Anstieg, desto mehr Punkte gibt es. Der Führende wird als "Bergkönig" bezeichnet.

Nachwuchswertung (Weißes Trikot / Maillot Blanc)

Für den besten Fahrer unter der Altersgrenze (nach den aktuellen Regeln: unter 26 Jahren zu Beginn der Saison). Gewertet wird ebenfalls nach der Gesamtzeit.

Teamwertung

Basiert auf den Gesamtzeiten der besten Fahrer jeder Mannschaft.

Kämpferischster Fahrer (Prix de la Combativité) – Auszeichnung für eine besonders offensive Fahrweise. Der Gewinner darf am Tag darauf eine rote Nummer tragen. Hier kostenlos streamen: Alle 21 Tour-Etappen vom 4. bis zum 26. Juli auf Joyn

Tour de France 2026: Die Favoriten Tadej Pogačar (Slowenien)

Der Dominator der letzten Jahre gilt als klarer Favorit. als der Mann, den es zu schlagen gilt. Pogačar hat die Tour viermal gewonnen (2020, 2021, 2024 und 2025) und im Vorjahr auch den Giro für sich entschieden. Pogačar ist ein echter Alleskönner und auch bei Klassikern immer wieder siegreich. Der anspruchsvolle Kurs mit vielen Bergetappen kommt ihm entgegen.

Jonas Vingegaard (Dänemark)

Das dänische Fliegengewicht gehört zu den besten Kletterern der Tour und hat Pogačar bei der Tour 2022 und 2023 bezwingen können. Vingegaard reist mit viel Selbstvertrauen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia an und ist der ärgste Rivale von Pogačar. Zwar ist er nicht ganz so spritzig und endschnell wie der Slowene, dafür aber ein absoluter Spezialist für lange Rundfahrten und am Berg nur schwer loszuwerden.

Remco Evenepoel (Belgien)

Evenepoel ist ein exzellenter Zeitfahrer und einer der stärksten Rundfahrer. Der Belgier hat 2022 die Vuelta gewonnen und kam 2024 bei der Tour auf Platz drei ein. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann er das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen. Auf den ganz harten Hochgebirgsetappen wird es gegen Pogačar und Vingegaard aber schwierig.

Florian Lipowitz (Deutschland)

Deutschland hat nach vielen Jahren endlich wieder einen Fahrer, der um den Tour-Sieg mitfahren kann. Dies hat Lipowitz bewiesen, indem er im Vorjahr auf Platz drei in der Gesamtwertung landete. Der Ex-Biathlet teilt sich im Team Red Bull–BORA–hansgrohe die Leader-Rolle mit Evenepoel, könnte auf den harten Bergetappen aber sogar noch stärker sein. 2026 wurde er bei der Tour de Romandie nur von Pogačar geschlagen

Isaac del Toro (Mexiko)

Der 23-Jährige gilt als großes Talent und konnte das mit Platz zwei beim Giro 2025 auch schon bestätigen. 2026 hat er die Tour der Vereinigten Arabischen Emirate und die Tour Auvergne–Rhône-Alpes gewonnen. Dabei überzeugte er vor allem auf den Bergetappen.

Paul Seixas (Frankreich)

Frankreich sehnt sich seit langer Zeit nach einem Tour-de-France-Sieger. Diese Hoffnungen wurden zuletzt durch den erst 19 Jahre alten Paul Seixas genährt. Der Youngster hat die Baskenlandrundfahrt vor Lipowitz gewonnen und war auf einigen anspruchsvollen Rennen der Fahrer, der Pogacar am längsten Paroli bieten konnte. Bis jetzt hat Seixas aber noch nie eine Grand Tour bestritten. Zudem könnte der Druck zu groß sein.

Tour de France 2026: Die deutschen Fahrer Florian Lipowitz – Red Bull–Bora–Hansgrohe

Nico Denz – Red Bull–Bora–Hansgrohe

Nils Politt – UAE Team Emirates–XRG

Pascal Ackermann – Team Jayco AlUla

Felix Engelhardt – Team Jayco AlUla

Georg Zimmermann – Lotto Intermarché

Max Kanter – XDS Astana Team

Georg Steinhauser – EF Education–EasyPost

Phil Bauhaus – Bahrain Victorious

John Degenkolb – Team Picnic PostNL

Nikas Märkl – Team Picnic PostNL

Michel Heßmann – Movistar Team Der stärkste deutsche Fahrer ist Florian Lipowitz, der als heißer Kandidat für das Tour-Podium gilt. Auf Flachetappen könnte die Stunde von Pascal Ackermann, Max Kanter oder Phil Bauhaus schlagen, die zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten bei den Zielsprints gehören, durchaus aber einen Podiumsplatz erreichen können. Georg Zimmermann und Georg Steinhauser könnten auf welligen Etappen als Ausreißer für Furore sorgen. Nils Politt gehört seit Jahren zu den ganz starken Helfern von Tour-Favorit Pogačar.

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