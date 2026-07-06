Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale.

Dort wartet Jiri Lecheka auf Zverev. Bisher traf Zverev in seiner Karriere zweimal auf den Tschechen. Beide konnten je eine Partie gewinnen.

ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.