ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale. Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka am 06. Juli im Liveticker Dort wartet Jiri Lecheka auf Zverev. Bisher traf Zverev in seiner Karriere zweimal auf den Tschechen. Beide konnten je eine Partie gewinnen. ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.

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Update: Zverev gewinnt den ersten Satz mit 6:4 Alexander Zverev startet im späten Abendspiel auf dem Centre Court mit einem Auftakt nach Maß und gewinnt einen hochklassigen 1. Satz gegen Jiří Lehečka mit 6:4. Beide Spieler steigerten sich nach einem leicht müden Beginn schnell in ihren Aufschlagspielen und duellierten sich lange auf Augenhöhe. Als Lehečka beim Stand von 4:4 einmal kurz schwächelte und einen Breakball anbot, nutzte Zverev sofort seine Chance.

Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka

Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale

Ort: London

Datum: 06. Juli 2026

Uhrzeit: nicht vor 21:30 Uhr

Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka? Das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka findet am 06. Juli statt. Es ist das dritte Match des Tages auf dem Centre-Court. Die Startzeit ist noch nicht bekannt und hängt auch von der Länge der vorher stattfindenden Matches statt.

Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV? Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

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Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev? Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London: Qualifikation: 22. bis 25. Juni 1. Runde: 29. und 30. Juni 2. Runde: 1. und 2. Juli 3. Runde: 3. und 4. Juli Achtelfinale: 5. und 6. Juli Viertelfinale: 7. und 8. Juli Halbfinale Damen: 9. Juli Halbfinale Herren: 10. Juli Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

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