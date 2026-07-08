Wimbledon: Sieg gegen Angstgegner Fritz - Zverev marschiert ins Wimbledon-Halbfinale

ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat seine Niederlagenserie gegen Taylor Fritz eindrucksvoll durchbrochen. Im Wimbledon-Viertelfinale setzt sich der French-Open-Champion klar durch.

Alexander Zverev hat seinen körperlich angeschlagenen Angstgegner Taylor Fritz bezwungen und erstmals das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Der French-Open-Sieger setzte sich am Mittwoch in der Runde der letzten acht 6:4, 6:4, 6:2 gegen den mit Knieproblemen kämpfenden US-Amerikaner durch, es war sein erster Sieg nach zuvor sieben Niederlagen in Serie gegen ihn. Für Zverev ist es das zwölfte Halbfinale seiner Karriere bei einem Grand Slam. Der Hamburger folgt in Wimbledon auf Tommy Haas, der als letzter deutscher Spieler 2009 die Vorschlussrunde beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres erreicht hatte. Topstar nach frühem Grand-Slam-Aus: "Will mich total betrinken" Auf dem Weg zum erhofften ersten deutschen Triumph im Männer-Einzel seit Michael Stich vor 35 Jahren trifft Zverev nun auf die britische Überraschung Arthur Fery. Mit diesem Selbstvertrauen und dieser Form wird Zverev auch dann großer Favorit sein.

Die nächsten Sport-Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 12:15 • Radsport Tour de France im Livestream: 5. Etappe Verfügbar auf Joyn 330 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 12:15 • Radsport Tour de France im Livestream: 5. Etappe Verfügbar auf Joyn 330 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 14:45 • Rugby Nations Championship: Fidschi - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 14:45 • Rugby Nations Championship: Fidschi - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Wimbledon: Fritz am Knie verletzt - Zverev gnadenlos Im vierten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistensiebten Fritz in Wimbledon feierte Zverev nach 2018 und 2021 seinen dritten Sieg, zudem war es in London sein erster Erfolg gegen einen Top-Ten-Spieler. Seine Niederlagenserie gegen Fritz hatte mit einer Pleite vor zwei Jahren im Achtelfinale des Rasenklassikers begonnen. Zverev wackelte zu Beginn des Spiels nur kurz, schnappte sich dann schnell das Break. In der Folge ließen beide Spieler bei eigenem Aufschlag wenig anbrennen, bis Zverev unmittelbar vor Satzgewinn zwei Breakbälle abwehren musste. Kurz darauf sicherte er sich den ersten Durchgang. Doch Fritz machte keinen frischen Eindruck. Beim Stand von 2:1 in Satz zwei für den US-Amerikaner nahm er eine medizinische Auszeit, ließ sich am Knie behandeln. Fritz spielte weiter, deutete aber immer wieder an, dass etwas nicht stimmte. Zverev ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, blieb hochkonzentriert und schlug mit dem Break zum 5:4 eiskalt zu. Nach nur 1:22 Stunden Spielzeit ging auch der zweite Durchgang an ihn. In Satz drei machte Zverev dann das Ende seiner Niederlagenserie perfekt.

- Anzeige -