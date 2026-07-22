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WM 2026: Mexikos Torwart-Ikone Guillermo Ochoa beendet seine Karriere

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:13 Min

In Nordamerika hatte der 41-Jährige jüngst seinen Abschied von der WM-Bühne gegeben - nun hängt er die Handschuhe endgültig an den Nagel.

Der mexikanische Fußball-Torhüter Guillermo Ochoa beendet im Alter von 41 Jahren seine Karriere. Mit sechs WM-Teilnahmen hält er gemeinsam mit dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und dem Argentinier Lionel Messi den Rekord.

"Ich habe alles gegeben - für meine Vereine und für die Nationalmannschaft. Heute lege ich meine Torwarthandschuhe nieder", erklärte Ochoa, der zuletzt bei AEL Limassol in Zypern unter Vertrag stand, in einer Botschaft in den sozialen Medien.

Im Gegensatz zu Ronaldo und Messi, die bei der jüngst zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Nordamerika alle Spiele ihrer Nationalmannschaften bestritten, kam Ochoa nur zu einem Kurzeinsatz.

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Guillermo Ochoa bereits bei WM 2006 dabei

Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel Mexikos gegen Tschechien (2:0) wurde er in der 78. Minute eingewechselt und im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt von den Fans gefeiert. Letztlich schied Mexiko bei der Heim-WM im Achtelfinale gegen England (2:3) aus.

Seit 2005 spielte Ochoa für sein Land. Bereits bei den Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika gehörte er zum mexikanischen Kader, kam jedoch in keinem Spiel zum Einsatz. 2014, 2018 und 2022 war er Stammtorwart, ehe er nun als Ersatzmann von Raul Rangel fungierte.

Seine Nationalmannschaftskarriere beendete Ochoa mit 154 Länderspielen für "El Tri".

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