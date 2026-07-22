WM 2026: Mexikos Torwart-Ikone Guillermo Ochoa beendet seine Karriere

In Nordamerika hatte der 41-Jährige jüngst seinen Abschied von der WM-Bühne gegeben - nun hängt er die Handschuhe endgültig an den Nagel.

Der mexikanische Fußball-Torhüter Guillermo Ochoa beendet im Alter von 41 Jahren seine Karriere. Mit sechs WM-Teilnahmen hält er gemeinsam mit dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und dem Argentinier Lionel Messi den Rekord.

"Ich habe alles gegeben - für meine Vereine und für die Nationalmannschaft. Heute lege ich meine Torwarthandschuhe nieder", erklärte Ochoa, der zuletzt bei AEL Limassol in Zypern unter Vertrag stand, in einer Botschaft in den sozialen Medien.

Im Gegensatz zu Ronaldo und Messi, die bei der jüngst zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Nordamerika alle Spiele ihrer Nationalmannschaften bestritten, kam Ochoa nur zu einem Kurzeinsatz.