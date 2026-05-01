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Zehn Überraschungs-Kandidaten für den WM-Kader von Nagelsmann
Julian Nagelsmann wird am 21. Mai den DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Unter den 26 Spielern könnte sich auch der eine oder andere Überraschungskandidat befinden.
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Julian Nagelsmann wird am 21. Mai den DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Unter den 26 Spielern könnte sich auch der eine oder andere Überraschungskandidat befinden.
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Samstag, 16.05. 13:30 • Fussball
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Der Flügelspieler erzielte gegen Griechenland sein das 1:0. Dieses widmete er seiner verstorbenen Oma.
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DFB-Team
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Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer, oft als "DFB-Team" oder "Die Mannschaft" bezeichnet, gehört zu den erfolgreichsten Nationalteams der Welt. Ihre beeindruckende Bilanz umfasst vier Weltmeistertitel (1954, 1974, 1990, 2014) und drei Europameisterschaften (1972, 1980, 1996).
1954: Das Wunder von Bern – Der erste WM-Titel, ein überraschender 3:2-Sieg gegen die hochfavorisierten Ungarn, gilt als ein Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland.
1974: Titel im eigenen Land – Unter der Führung von Kapitän Franz Beckenbauer gewann das Team die Weltmeisterschaft im eigenen Land mit einem 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande.
1990: Der dritte Stern in Italien – Als Teamchef führte Franz Beckenbauer die Mannschaft in Rom mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum dritten WM-Titel.
2014: Triumph in Rio – Die Mannschaft krönte sich in Brasilien nach einem denkwürdigen 7:1-Halbfinalsieg gegen den Gastgeber zum vierten Mal zum Weltmeister, als erstes europäisches Team auf südamerikanischem Boden.
Nach einer Phase des Umbruchs hat Julian Nagelsmann das Amt des Bundestrainers übernommen, um das Team in eine neue Ära zu führen.
Der Kalender des DFB-Teams ist vor dem Start der WM 2026 gefüllt mit wichtigen Freundschaftsspielen, bevor die Vorrundenpartien der Fußballweltmeisterschaft starten.
27.03.2026: Schweiz - Deutschland in Basel
30.03.2026: Deutschland - Ghana in Stuttgart
31.05.2026: Deutschland - Finnland in Mainz
06.06.2026: USA - Deutschland in Chicago
14.06.2026: Deutschland - Curaçao in Houston
20.06.2026: Deutschland - Elfenbeinküste in Toronto
25.06.2026: Ecuador - Deutschland in East Rutherford
Den kompletten Spielplan für die WM 2026 gibt es hier.
Obwohl der endgültige Kader für die WM 2026 erst kurz vor dem Turnier bekanntgegeben wird, gibt es bereits einen Kern von Spielern, die ihren Platz als sicher betrachten können, sofern keine Verletzungen dazwischenkommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann baut auf eine Mischung aus Erfahrung und jungem Talent.
Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Aleksandar Pavlović (FC Bayern München)
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Jamal Musiala (FC Bayern München)
Kai Havertz (FC Arsenal)
Nick Woltemade (Newcastle United)
Alle Infos zu den aktuellen Trikots
|#
|Mannschaft
|Mannschaft
|Mannschaft
|Sp.
|S
|U
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|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Deutschland
|Deutschland
|GER
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|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2
|Curaçao
|Curaçao
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|0
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|0
|0
|3
|Elfenbeinküste
|Elfenbeink.
|CIV
|0
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|0
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|0
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|4
|Ecuador
|Ecuador
|ECU
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