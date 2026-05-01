Julian Nagelsmann wird am 21. Mai den DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Unter den 26 Spielern könnte sich auch der eine oder andere Überraschungskandidat befinden.

Steht der Bayern-Keeper doch bei der Endrunde im DFB-Tor?

Der Flügelspieler erzielte gegen Griechenland sein das 1:0. Dieses widmete er seiner verstorbenen Oma.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer, oft als "DFB-Team" oder "Die Mannschaft" bezeichnet, gehört zu den erfolgreichsten Nationalteams der Welt. Ihre beeindruckende Bilanz umfasst vier Weltmeistertitel (1954, 1974, 1990, 2014) und drei Europameisterschaften (1972, 1980, 1996).

Die Geschichte der Mannschaft ist reich an legendären Momenten:

1954: Das Wunder von Bern – Der erste WM-Titel, ein überraschender 3:2-Sieg gegen die hochfavorisierten Ungarn, gilt als ein Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland.

1974: Titel im eigenen Land – Unter der Führung von Kapitän Franz Beckenbauer gewann das Team die Weltmeisterschaft im eigenen Land mit einem 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande.

1990: Der dritte Stern in Italien – Als Teamchef führte Franz Beckenbauer die Mannschaft in Rom mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum dritten WM-Titel.

2014: Triumph in Rio – Die Mannschaft krönte sich in Brasilien nach einem denkwürdigen 7:1-Halbfinalsieg gegen den Gastgeber zum vierten Mal zum Weltmeister, als erstes europäisches Team auf südamerikanischem Boden.

Nach einer Phase des Umbruchs hat Julian Nagelsmann das Amt des Bundestrainers übernommen, um das Team in eine neue Ära zu führen.