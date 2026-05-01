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Zehn Überraschungs-Kandidaten für den WM-Kader von Nagelsmann

Julian Nagelsmann wird am 21. Mai den DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Unter den 26 Spielern könnte sich auch der eine oder andere Überraschungskandidat befinden.

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DFB-Team: Erfolgsgeschichte der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer, oft als "DFB-Team" oder "Die Mannschaft" bezeichnet, gehört zu den erfolgreichsten Nationalteams der Welt. Ihre beeindruckende Bilanz umfasst vier Weltmeistertitel (1954, 1974, 1990, 2014) und drei Europameisterschaften (1972, 1980, 1996).

Die Geschichte der Mannschaft ist reich an legendären Momenten:

1954: Das Wunder von Bern – Der erste WM-Titel, ein überraschender 3:2-Sieg gegen die hochfavorisierten Ungarn, gilt als ein Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland.

1974: Titel im eigenen Land – Unter der Führung von Kapitän Franz Beckenbauer gewann das Team die Weltmeisterschaft im eigenen Land mit einem 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande.

1990: Der dritte Stern in Italien – Als Teamchef führte Franz Beckenbauer die Mannschaft in Rom mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum dritten WM-Titel.

2014: Triumph in Rio – Die Mannschaft krönte sich in Brasilien nach einem denkwürdigen 7:1-Halbfinalsieg gegen den Gastgeber zum vierten Mal zum Weltmeister, als erstes europäisches Team auf südamerikanischem Boden.

Nach einer Phase des Umbruchs hat Julian Nagelsmann das Amt des Bundestrainers übernommen, um das Team in eine neue Ära zu führen.

DFB-Team: Spielplan 2026

Der Kalender des DFB-Teams ist vor dem Start der WM 2026 gefüllt mit wichtigen Freundschaftsspielen, bevor die Vorrundenpartien der Fußballweltmeisterschaft starten.

Freundschaftsspiele:

27.03.2026: Schweiz - Deutschland in Basel

30.03.2026: Deutschland - Ghana in Stuttgart

31.05.2026: Deutschland - Finnland in Mainz

06.06.2026: USA - Deutschland in Chicago

WM 2026 – Vorrunde:

14.06.2026: Deutschland - Curaçao in Houston

20.06.2026: Deutschland - Elfenbeinküste in Toronto

25.06.2026: Ecuador - Deutschland in East Rutherford

Den kompletten Spielplan für die WM 2026 gibt es hier.

DFB-Team: Kader für die WM 2026

Obwohl der endgültige Kader für die WM 2026 erst kurz vor dem Turnier bekanntgegeben wird, gibt es bereits einen Kern von Spielern, die ihren Platz als sicher betrachten können, sofern keine Verletzungen dazwischenkommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann baut auf eine Mischung aus Erfahrung und jungem Talent.

Tor:

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Abwehr:

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

David Raum (RB Leipzig)

Mittelfeld:

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Leon Goretzka (FC Bayern München)

Aleksandar Pavlović (FC Bayern München)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Angriff:

Kai Havertz (FC Arsenal)

Nick Woltemade (Newcastle United)

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