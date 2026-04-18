Bundesliga
Rauchbomben vor Nordderby: Live-Sendung muss unterbrochen werden
In Bremen werden Bengalos aufs Spielfeld geworfen.
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|#
|Mannschaft
|Mannschaft
|Mannschaft
|Sp.
|S
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Bayern München
|FC Bayern
|FCB
|29
|24
|4
|1
|105:27
|78
|76
|2
|Borussia Dortmund
|Dortmund
|BVB
|30
|19
|7
|4
|60:30
|30
|64
|3
|VfB Stuttgart
|Stuttgart
|VFB
|29
|17
|5
|7
|60:38
|22
|56
|4
|RB Leipzig
|RB Leipzig
|RBL
|29
|17
|5
|7
|56:36
|20
|56
|5
|1899 Hoffenheim
|Hoffenheim
|TSG
|30
|16
|6
|8
|58:43
|15
|54
|6
|Bayer Leverkusen
|Leverkusen
|B04
|30
|15
|8
|7
|60:40
|20
|53
|7
|Eintracht Frankfurt
|E. Frankfurt
|SGE
|29
|11
|9
|9
|54:54
|0
|42
|8
|SC Freiburg
|Freiburg
|SCF
|29
|11
|7
|11
|42:47
|-5
|40
|9
|FC Augsburg
|Augsburg
|FCA
|30
|9
|7
|14
|37:54
|-17
|34
|10
|1. FSV Mainz 05
|Mainz 05
|M05
|29
|8
|9
|12
|35:44
|-9
|33
|11
|Hamburger SV
|Hamburg
|HSV
|30
|7
|11
|12
|33:46
|-13
|32
|12
|1. FC Union Berlin
|Union Berlin
|FCU
|30
|8
|8
|14
|33:51
|-18
|32
|13
|1. FC Köln
|Köln
|KOE
|30
|7
|10
|13
|44:51
|-7
|31
|14
|Bor. Mönchengladbach
|M'gladbach
|BMG
|29
|7
|9
|13
|35:49
|-14
|30
|15
|Werder Bremen
|Werder
|SVW
|30
|7
|8
|15
|33:53
|-20
|29
|16
|FC St. Pauli
|St. Pauli
|STP
|30
|6
|8
|16
|26:51
|-25
|26
|17
|VfL Wolfsburg
|Wolfsburg
|WOB
|30
|6
|6
|18
|40:65
|-25
|24
|18
|1. FC Heidenheim 1846
|Heidenheim
|FCH
|29
|4
|7
|18
|32:64
|-32
|19
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|11m
|Quote
|2
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|25
|18
|0
|0,72
|3
|Luis Díaz
|Bayern München
|27
|15
|0
|0,56
|4
|Serhou Guirassy
|Borussia Dortmund
|28
|13
|1
|0,46
|5
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|28
|12
|0
|0,43
|Michael Olise
|Bayern München
|27
|12
|0
|0,44
|7
|Yan Diomande
|RB Leipzig
|28
|11
|0
|0,39
|Saïd El Mala
|1. FC Köln
|30
|11
|1
|0,37
|Andrej Kramarić
|1899 Hoffenheim
|30
|11
|4
|0,37
|Patrik Schick
|Bayer Leverkusen
|24
|11
|3
|0,46