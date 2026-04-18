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Rauchbomben vor Nordderby: Live-Sendung muss unterbrochen werden

In Bremen werden Bengalos aufs Spielfeld geworfen.

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Anti-BVB-Klausel? Wunschspieler wohl deutlich teurer als gedacht

Das Transfer-Budget der Borussia im Sommer ist offenbar arg begrenzt.

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TSG Hoffenheim vs. BVB heute live: Die Bundesliga im TV, Stream & Ticker - Die Aufstellungen sind da

Die TSG Hoffenheim empfängt am 30. Bundesliga-Spieltag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

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Möglicher Fan-Ausschluss gegen PSG: Das sagt Bayern-Boss Freund

Der Sportdirektor äußert sein Bedauern über die Vorfälle gegen Real.

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Borussia Dortmund: Watzke rät Ricken - "Manchmal breitbeiniger auftreten"

Hans-Joachim Watzke hat die Arbeit der beiden Geschäftsführer Lars Ricken und Carsten Cramer gelobt und zugleich die nächsten Entwicklungsschritte skizziert.

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