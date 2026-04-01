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DTM 2026: News, Livestreams und mehr - alle Infos zur Saison Die DTM (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft) ist eine der prestigeträchtigsten Tourenwagenserien im internationalen Motorsport. Mit hochklassigen GT3-Fahrzeugen von Marken wie BMW, Mercedes-AMG, Porsche, oder Lamborghini liefert die Serie packende Duelle auf ikonischen Strecken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Die Saison 2026 verspricht erneut Spannung pur: Nach dem dramatischen Titelkampf 2025, in dem Ayhancan Güven den Meistertitel holte, kehren etablierte Stars und neue Konstellationen zurück. ran.de ist Ihre zentrale Plattform für Live-Übertragungen, Ergebnisse, den Rennkalender, Ticket-Infos und aktuelle News. Ob Strategie-Duelle, Regen-Chaos oder letzte-Runde-Dramen – die DTM vereint Tradition und Moderne in einem Sprint-Format mit zwei Rennen pro Wochenende.

Geschichte der DTM Seit ihrer Gründung 1984 hat die DTM Motorsport-Geschichte geschrieben. Über 40 Jahre hinweg haben Legenden wie Bernd Schneider, Mattias Ekström oder René Rast die Serie geprägt. Rekordchampion ist Schneider mit fünf Titeln, gefolgt von Klaus Ludwig und Rast mit je drei. Die Serie evolvierte von nationaler Meisterschaft zu internationalem Highlight, mit Phasen als Tourenwagen-WM (ITC) und dem Wechsel zu GT3-Reglement 2021 für mehr Markenvielfalt. Ikonische Momente: Der Norisring als einziges Stadtrennen Europas oder der Hockenheimring als traditionelles Finale.

DTM: Teams und Fahrer 2026 Das Grid wächst: Bis zu 20 Autos von sechs Marken. BMW setzt auf Schubert Motorsport mit Zweifach-Champion Marco Wittmann und Rückkehrer Kelvin van der Linde. Mercedes-AMG behält sein Quartett: Lucas Auer und Tom Kalender bei Landgraf, Maro Engel und Jules Gounon bei Winward – Luggi Auer jagt seinen ersten Titel.

Porsche bei Manthey: Ricardo Feller und Thomas Preining. Lamborghini mit GRT Grasser setzt auf Ex-Champion Mirko Bortolotti und Maximilian Paul. Aston Martin geht mit Nicki Thiim und Nicolas Baert bei Comtoyou an den Start. Gehälter: Top-Fahrer verdienen ca. ein paar hunderttausend Euro plus Prämien.

Die Saison 2026 Die DTM-Saison 2026 startet Ende April und umfasst acht Wochenenden mit 16 Rennen. Erwartet werden enge Kämpfe: Nach Güvens Titelgewinn 2025 zielen Teams wie Mercedes (amtierender Herstellerchampion) auf Revanche, während BMW und Porsche mit starken Duos antreten. Technische Updates am GT3-Evo-Standard sorgen für Balance, und das Franchise-Modell könnte die Zukunft der Serie beeinflussen. Bislang keine Ergebnisse, da die Saison noch bevorsteht – Vorbereitungen laufen mit Tests am Red Bull Ring. Bleiben Sie bei ran.de für Live-Ticker, Analysen und Power-Rankings. Rennformat Jedes Wochenende: Freies Training, Qualifying und zwei 60-Minuten-Rennen mit Pflicht-Boxenstopp. Punkte: 25 für Siege, plus Bonuspunkte für Pole und schnellste Runde. Reiner Punktekampf: Wetterfaktoren wie Regen am Hockenheim-Finale 2025 sorgen für Dramatik. Kalender 2026 Acht Events, Start in Österreich – erstmals am Red Bull Ring als Auftakt. Highlights: Norisring, Hockenheim als Finale. DTM: Der komplette Rennkalender im Überblick

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