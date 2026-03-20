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Die National Football League, kurz NFL, ist die größte und bekannteste professionelle American-Football-Liga der Welt. Gegründet im Jahr 1920, hat sich die NFL im Laufe der Jahre zu einer der beliebtesten und wirtschaftlich erfolgreichsten Sportorganisationen entwickelt.
Aufgebaut ist die NFL aus 32 Teams, die in die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC) aufgeteilt sind. Alle 32 Teams spielen während der Saison gegeneinander, um sich für die Playoffs zu qualifizieren, die letztendlich im Super Bowl gipfeln.
Dabei besteht eine Saison aus 17 Spielen pro Team, die über einen Zeitraum von 18 Wochen stattfinden. Jedes Team hat dabei eine Woche spielfrei, die sogenannte Bye Week. Nach der Saison spielen die besten Teams um die Playoffs, ein K.-o.-Turnier, das die Teams für den Super Bowl qualifiziert.
Auch das Thema Chancengleichheit spielt bei NFL eine große Rolle. Daher wird ein System eingesetzt, in welchem die Teams neue Spieler aus dem College auswählen.
Das Besondere: Das schlechteste Team der vorherigen Saison wählt als erstes. Dieses System sorgt dafür, dass talentierte Spieler auch in schlechtere Teams kommen und so alle Teams die Möglichkeit haben, sich zu verbessern.
Die NFL hat, als bekannteste Liga der Welt, einen enormen kulturellen Einfluss, besonders in den USA. Man könnte den American Football fast schon als einen Bestandteil der amerikanischen Kultur bezeichnen.
Die NFL-Saison startet jedes Jahr im September mit dem NFL Kickoff Game. Die Regular Season umfasst 17 Spiele pro Team über 18 Wochen, gefolgt von den Playoffs und dem Super Bowl im Februar. Entdeckt alle Anpfiffzeiten, Übertragungen und Spiele der aktuellen Saison!
Die NFL-Preseason im August bereitet Fans auf die Saison vor. Von spektakulären Rookie-Debüts bis zu Rekordmomenten – schaut die Highlights der aktuellen Preseason auf ran.de und Joyn. Zusätzlich kann das NFL-Network kostenlos über Joyn gestreamt werden, dort werden immer wieder Relives der NFL-Preseason-Spiele gezeigt.
Bleiben Sie informiert über Verletzungen, Transfers und Top-Performer der Saison. Ob Quarterback-Comebacks, Trade-Gerüchte oder MVP-Kandidaten – ran.de hält euch auf dem Laufenden!
Der Super Bowl ist das größte Sportereignis der Welt. Aktueller Titelverteidiger sind die Seattle Seahawks, die die New England Patriots im Endspiel schlugen.
Die NFL besteht aus 32 Teams in der AFC und NFC. Von den Kansas City Chiefs bis zu den New York Giants: Kader, Ergebnisse, Transfers und Statistiken zu allen Teams.
DAZN und RTL übertragen die NFL in Deutschland. Viele Preseason-Spiele sind kostenlos im Relive im NFL Network via Joyn streambar, während Regular Season und Playoffs auf DAZN und RTL übertragen werden.
Wie läuft die NFL-Saison ab? Die Saison beginnt im August mit der Preseason, gefolgt von der Regular Season (September bis Januar) und den Playoffs bis zum Super Bowl im Februar.
Wo kann ich NFL-Spiele live sehen? Auf ran.de, Joyn, DAZN und RTL.
Wer hat den Super Bowl 2026 gewonnen? Die Seattle Seahawks setzten sich gegen die New England Patriots durch
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Pos.
|Spiele
|Touchdowns
|längster TD
|2
|Josh Allen
|Buffalo Bills
|QB
|2
|2
|2
|Chuba Hubbard
|Carolina Panthers
|RB
|1
|2
|3
|Kyren Williams
|Los Angeles Rams
|RB
|3
|2
|5
|5
|Dallas Goedert
|Philadelphia Eagles
|TE
|1
|1
|1
|D'Andre Swift
|Chicago Bears
|RB
|2
|1
|6
|Bryce Young
|Carolina Panthers
|QB
|1
|1
|16
|Puka Nacua
|Los Angeles Rams
|WR
|3
|1
|5
|Drake Maye
|New England Patriots
|QB
|4
|1
|6
|Woody Marks
|Houston Texans
|RB
|2
|1
|13
|#
|Mannschaft
|Spiele
|Touchdowns
|Lauf TDs
|Pass TDs
|Def TDs
|1
|Seattle Seahawks
|3
|11
|4
|5
|1
|2
|Los Angeles Rams
|3
|9
|3
|6
|0
|3
|New England Patriots
|4
|8
|1
|6
|1
|4
|Buffalo Bills
|2
|6
|2
|4
|0
|Houston Texans
|2
|6
|1
|2
|2
|6
|Chicago Bears
|2
|5
|1
|4
|0
|7
|Carolina Panthers
|1
|4
|3
|1
|0
|Denver Broncos
|2
|4
|0
|4
|0
|Green Bay Packers
|1
|4
|0
|4
|0
|10
|Jacksonville Jaguars
|1
|3
|0
|3
|0
|San Francisco 49ers
|2
|3
|0
|3
|0
|12
|Philadelphia Eagles
|1
|2
|1
|1
|0