NFL: Die National Football League - die Königsklasse im American Football

Die National Football League, kurz NFL, ist die größte und bekannteste professionelle American-Football-Liga der Welt. Gegründet im Jahr 1920, hat sich die NFL im Laufe der Jahre zu einer der beliebtesten und wirtschaftlich erfolgreichsten Sportorganisationen entwickelt.

Aufgebaut ist die NFL aus 32 Teams, die in die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC) aufgeteilt sind. Alle 32 Teams spielen während der Saison gegeneinander, um sich für die Playoffs zu qualifizieren, die letztendlich im Super Bowl gipfeln.

Dabei besteht eine Saison aus 17 Spielen pro Team, die über einen Zeitraum von 18 Wochen stattfinden. Jedes Team hat dabei eine Woche spielfrei, die sogenannte Bye Week. Nach der Saison spielen die besten Teams um die Playoffs, ein K.-o.-Turnier, das die Teams für den Super Bowl qualifiziert.

Auch das Thema Chancengleichheit spielt bei NFL eine große Rolle. Daher wird ein System eingesetzt, in welchem die Teams neue Spieler aus dem College auswählen.

Das Besondere: Das schlechteste Team der vorherigen Saison wählt als erstes. Dieses System sorgt dafür, dass talentierte Spieler auch in schlechtere Teams kommen und so alle Teams die Möglichkeit haben, sich zu verbessern.

Die NFL hat, als bekannteste Liga der Welt, einen enormen kulturellen Einfluss, besonders in den USA. Man könnte den American Football fast schon als einen Bestandteil der amerikanischen Kultur bezeichnen.