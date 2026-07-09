WM 2026: Portugal findet Nachfolger für Trainer Roberto Martinez - Ex-Ronaldo-Coach im Anflug

Roberto Martinez ist nur wenige Tage als Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft Geschichte, da hat der Verband bereits einen neuen Coach gefunden.

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Trainer Roberto Martinez offenbar eine Einigung mit Wunsch-Nachfolger Jorge Jesus erzielt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur "AFP" und berief sich auf eine nahestehende Quelle. Am Freitag soll der Portugiese auf einer Pressekonferenz in Lissabon vorgestellt werden.

Demnach erhält der 71-Jährige einen Vertrag über vier Jahre, der bis zur nächsten Weltmeisterschaft läuft. 2030 ist Portugal Gastgeber neben Marokko und Spanien. Bis zum vergangenen Mai war Jesus, der vor allem in seiner Heimat auf eine umfangreiche Trainerkarriere zurückblicken kann, noch beim saudischen Verein Al-Nassr als Coach aktiv. Dort trainierte er Portugals Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo.