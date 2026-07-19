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Tour de France: Schwerer Sturz! Jonas Vingegaard muss das Rennen aufgeben
Veröffentlicht:von ran.de/SID
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Auf der 15. Etappe der Tour de France kam Mitfavorit Jonas Vingegaard ohne Fremdeinwirkung schwer zu Sturz. Damit ist der Radklassiker für den Dänen vorzeitig zu Ende.
Für den Dänen Jonas Vingegaard ist die Tour de France 2026 schon auf der 15. Etappe des Radklassikers zu Ende.
Auf der Etappe von Champagnole auf den Plateau de Solaisaon kam der bisherige Zweite der Gesamtwertung ohne Fremdeinwirkung schwer zu Sturz und musste daher aufgeben.
Sofort nach seinem Sturz musste der zweimalige Tour-Sieger Vingegaard an der rechten Schulter behandelt werden, konnte anschließend nicht mehr weiterfahren. Wenig später wurde er mit einer Schlinge um die rechte Schulter in einem Wagen des Veranstalters von der Strecke gebracht.
Platz 2 möglich: Profitiert Lipowitz vom Vingegaard-Aus?
Bei dem Sturz, den Vingegaard verursachte, als er mit hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve wegrutschte, kamen mehrere Fahrer zu Fall. Auch Isaac Del Toro, Edelhelfer des Gesamtführenden Tadej Pogacar, stürzte, stieg aber schnell wieder aufs Rad. Der Unfall ereignete sich 22 km vor dem Ziel
Durch den Ausstieg von Vingegaard geht es nun unter anderem für den Deutschen Florian Lipowitz bei den verbleibenden Tour-Etappen sogar darum, vielleicht sogar noch Platz 2 im Gesamt-Klassement zu erreichen.
Auch Remco Evenepoel Isaac del Toro, Juan Ayuso und Paul Seixas schielen nach dem Vingegaard-Aus auf Platz 2 hinter dem großen Dominator Tadej Pogacar.
Vingegaard hatte die Tour 2022 und 2023 gewonnen. Zum Zeitpunkt seines Sturzes lag er auf Rang zwei der Gesamtwertung - 4:30 Minuten hinter dem Slowenen Pogacar.
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