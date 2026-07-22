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World Matchplay: Sorgen um Cameron Menzies - PDC gibt Update nach Match-Abbruch
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:19 Min
Beim World Matchplay führte Cameron Menzies gegen Ross Smith, doch dann kam der Schotte plötzlich ins Taumeln. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Match abbrechen. Die PDC gab am Abend leichte Entwarnung.
Sorgen um Cameron Menzies! Eigentlich begann sein Zweitrundenspiel beim World Matchplay in Blackpool vielversprechend: Mit 2:1 Legs führte der Schotte gegen den Engländer Ross Smith. Doch dann zögerte Menzies bei einer Aufnahme plötzlich ungewöhnlich lange.
Merklich benommen und kreidebleich griff er sich an sein linkes Ohr, ehe er vom Oche taumelte, sich immer wieder mit seinen Händen auf den Knien abstützte und schließlich von den Offiziellen von der Bühne geführt wurde.
Menzies konnte die Partie am Mittwochabend nicht mehr fortsetzen. Laut "Sky Sports UK" habe er sich "unwohl gefühlt" und wurde vor Ort von medizinischen Einsatzktäften behandelt.
Später am Abend gab die PDC in einem Statement Entwarnung: "Cameron litt unter hohem Blutdruck, weswegen er sich schwindelig und schwach fühlte. Nach einer Untersuchung durch das medizinische Team vor Ort wurde Cameron als gesund genug bewertet, um in seine Unterkunft zurückkehren zu können. Wir wünschen Cameron das Beste und freuen uns darauf, ihn bald wieder in Aktion zu sehen."
Nach einer 20-minütigen Pause wurde Tag 5 des World Matchplay mit der Begegnung von Gian van Veen gegen Wessel Nijman fortgesetzt. Ross Smith zog kampflos in die Runde der letzten Acht ein.
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