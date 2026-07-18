ran Mehr Sport Darts: Wegen Littler? Price sagt plötzlich Turnier ab Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Niko Springer hielt in seinem Erstrundenmatch beim World Matchplay gegen Luke Littler gut mit, doch am Ende setzte sich der Dominator durch.

Dartsprofi Niko Springer hat beim World Matchplay in Blackpool/England eine Sensation verpasst. Der 26-Jährige aus Mainz unterlag in der ersten Runde dem Weltranglistenersten Luke Littler mit 6:10. Im Empress Ballroom in den Winter Gardens ließ der 19 Jahre alte Engländer Littler keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und machte den ersten Schritt Richtung erfolgreiche Titelverteidigung. "Ich glaube, das ist wahrscheinlich das härteste Los, das man kriegen kann", hatte Springer im Interview mit Oche180 gesagt. Die Nummer 42 der Welt rechnete sich dennoch eine Chance aus: "Ich habe zuletzt besser gespielt, wenn ich auf einen höher gesetzten Gegner getroffen bin. Vielleicht kommt mir das entgegen." Letztlich hielt er ordentlich mit, verlor aber auch das zweite Duell mit dem Dominator.

Littler 2026 makellos bei Major-Turnieren Littler hat bisher jedes Major in dieser Saison gewonnen, beginnend mit der Weltmeisterschaft. Nach seinem zweiten Triumph im Ally Pally ließ der Teenager die Titel beim World Masters, bei den UK Open, der Premier League sowie zuletzt bei der Team-WM mit Luke Humphries folgen. Littler wäre der erste Spieler der PDC-Geschichte, der alle großen Turniere in einem Jahr gewinnt. Verteidigt Littler auch seinen Erfolg aus dem Vorjahr beim World Matchplay erfolgreich, folgen noch der World Grand Prix, der Grand Slam, die Europameisterschaft, die ihm als einziges Major noch in seiner Sammlung fehlt, sowie die Players Championship Finals. Am Montag ist der zweite deutsche Teilnehmer Martin Schindler gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) ebenfalls in der Rolle des Herausforderers. Das Turnier in Blackpool, bei dem der Sieger 225.000 Pfund (rund 264.000 Euro) kassiert, läuft noch bis zum 26. Juli.

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