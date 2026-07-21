WM-Finale: Marc Cucurella übernimmt Ritual von Weltmeister - mit Erfolg

ran Fußball Cucurella stichelt schon wieder gegen Haaland Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Weltmeister und Spanien-Legende Joan Capdevila bat Marc Cucurella ein besonderes Ritual zu wahren. Es zeigte Wirkung.

Erwischt! Kurz vor Spielbeginn des WM-Finals 2026 machte sich Marc Cucurella auf den Weg zum Spielfeldrand. Dort bückte er sich und tat so, als würde er seinen Stutzen zurechtrücken. Die spanische Legende Capdevila verriet nun, was es mit dieser Aktion wirklich auf sich hatte.

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WM-Finale: Cucurella vertraut auf Capdevilla Auf "X" schreib Capdevila, er habe er vor dem Spiel mit dem spanischen Linksverteidiger Kontakt gehabt und ihn darum gebeten, sein altes Ritual umzusetzen. "Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis ... Damals im Jahr 2010 habe ich vor Spielbeginn eine Münze im Rasen vergraben. Ich habe diese Geschichte schon unzählige Male erzählt. Gestern habe ich Cucurella gebeten, genau das Gleiche zu tun ... Marc, ich liebe dich so sehr. DU BIST WELTMEISTER!", schrieb der 48-Jährige.

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Ein Ritual, zwei Finals und mehrere Parallelen Capdevila feierte mit Spanien 2010 den Weltmeisterstitel. Damals gewannen die Spanier in der Verlängerung durch ein Tor von Andrés Iniesta (116. Minute) mit 1:0 gegen die Niederlande. Während des Spiels war Capdevilas Münze im Boden verbuddelt. Zum WM-Finale 2026 gibt es tatsächlich Parallelen. Gegen Argentinien krönte sich Ferran Torres zum Matchwinner - sein entscheidendes Tor fiel ebenfalls in der Verlängerung, nur zehn Minuten früher (106. Minute) als beim WM-Erfolg von 2010. Führte wirklich die Wiederholung des Rituals zum erneuten Erfolg? Die spanische Sportzeitung "Marca" scheint das jedenfalls zu glauben und schrieb: "2030 müssen wir das wiederholen".

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