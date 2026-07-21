DFB-Team: Markus Babbel über Hoffnungsträger Jürgen Klopp und Julian Nagelsmanns Fehler

Im zweiten Teil des ran-Interviews blickt Markus Babbel auf die Probleme der deutschen Nationalmannschaft und erklärt den Unterschied zwischen Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp.

Wo muss der künftige Bundestrainer den Hebel ansetzen, was kann die DFB-Auswahl von Weltmeister Spanien lernen und welche Fehler von Ex-Coach Julian Nagelsmann dürfen sich nicht wiederholen?

ran: Spanien ist nun die Benchmark. Kann der deutsche Fußball etwas vom neuen Weltmeister lernen?

Markus Babbel: Ja, alles andere wäre hoch fahrlässig. Du musst von den Topnationen lernen und dich schlaumachen, was die anders machen. Die Spanier schaffen es, ihre Talente einzubauen wie Pau Cubarsi. Der hat mit 19 Jahren eine unglaubliche WM gespielt. Sein Zweikampfverhalten, aber auch sein Spiel nach vorne, seine Passschärfe und -genauigkeit sind sensationell. Von Yamine Lamal mit seinen 18 Jahren gar nicht zu sprechen und da kommen ja noch mehr nach. Da müssen wir uns fragen, warum wir es nicht schaffen, dass die besten jungen Spieler auch in den Topklubs regelmäßig spielen. Liegt es an der Ausbildung? Die findet nämlich in den Vereinen statt, da kann der DFB gar nicht so viel machen. Aber offenbar machen die Spanier hier einiges besser.

ran: Ist das auch ein Arbeitsauftrag an den neuen Bundestrainer, sich mehr in die Nachwuchsarbeit einzuschalten als seine Vorgänger?

Babbel: Absolut, und das sage ich schon seit Jahren. Ich habe nie verstanden, warum man als Bundestrainer bei Großereignissen bei der U19 oder U21 nicht vorbeischauen und sich die besten Talente anschauen kann. Aber auch bei den Topspielen regelmäßig ins Stadion zu gehen. Vor allem in der Bundesliga, aber ebenso international mal nach Barcelona zu fliegen, wenn die gegen Inter spielen. Schon Jogi Löw und Hansi Flick haben sich da zurückgehalten, waren aber immer mal wieder vor Ort. Doch bei Julian Nagelsmann war es extrem.

ran: Im Sinne von fehlender Präsenz?

Babbel: Ja, das war ein absolutes Desaster, das kein Mensch nachvollziehen konnte. Sich Videos anzuschauen ist das eine, aber live im Stadion ist halt schon nochmal was anderes. Da sehe ich gewisse Dinge, die ich im Fernsehen nicht sehen kann. Deswegen war mir die Abwesenheit des Bundestrainers immer ein Rätsel. Vor allem bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA, wo man sich die Bedingungen und die möglichen Schwierigkeiten hätte vor Ort anschauen können und müssen. Wie sind die Rasenbedingungen, wie ist das Klima, was gibt es noch zu beachten? Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Julian Nagelsmann das im Gegensatz zu vielen anderen Trainern nicht geschafft hat.

ran: Nagelsmann steht seit dem frühen WM-Ausscheiden massiv in der Kritik, zuletzt hat Felix Magath unter anderem gesagt, er sei als Bundestrainer "völlig überfordert" gewesen. Wie bewerten Sie das im Rückblick?

Babbel: Mein Hauptkritikpunkt ist der: Wenn viele ehemalige hochklassige Spieler was sagen, dann würde ich zumindest mal zuhören. Ob Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und wie sie alle heißen. Es war ja nicht nur meine Wenigkeit. Da kann man sagen, der Babbel hat keine Ahnung. Aber wenn sich so viele andere auch melden und meinen, der Bundestrainer sei auf dem falschen Weg, dann sollte man das ernst nehmen.