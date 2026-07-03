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WM 2026: Brasilien vs. Norwegen - das Achtelfinale live im TV, Stream und Liveticker

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 01:09 Min

Spannung pur bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Im Achtelfinale trifft der Rekordweltmeister Brasilien auf die Überraschungsmannschaft aus Norwegen. Alle Details zu Anpfiff, Aufstellungen und der Live-Übertragung im Fernsehen.

Die Gruppenphase und die Runde der letzten 32 sind Geschichte - jetzt zählt im MetLife Stadium nur noch das nackte Überleben.

Die Seleção geht als Favorit in die Partie, doch der Blick auf die Historie verrät eine kuriose Sensation: Brasilien konnte in seiner Fußballgeschichte noch nie gegen Norwegen gewinnen!

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Brasilien und Norwegen?

  • Anstoß: Sonntag, 5. Juli 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Ortszeit: 16 Uhr

  • Spielort: MetLife Stadium, New York (USA)

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Kommende Livestreams auf Joyn

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Brasilien gegen Norwegen

Das Achtelfinal-Kracher am Sonntagabend wird nicht im Free-TV übertragen. Das Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen ist exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen.

WM 2026: Brasilien und Norwegen - Liveticker

Keine Zeit, das Match live im TV zu verfolgen? Mit dem kostenlosen ran-Liveticker verpasst du keine Sekunde des WM-Achtelfinals zwischen Brasilien und Norwegen. Wir liefern dir alle Tore, Highlights und spielentscheidenden Szenen aus dem MetLife Stadium direkt in Echtzeit aufs Smartphone oder den Desktop. Klick dich rein und sei live dabei, wenn die Entscheidung um das Viertelfinal-Ticket fällt!

Brasilien vs. Norwegen: Der Weg ins Achtelfinale

  • Brasilien
    Die Brasilianer marschierten souverän durch die Gruppenphase (7 Punkte, 7:1 Tore) und setzten sich in der Runde der 32 knapp, aber hochverdient mit 2:1 gegen Japan durch.

  • Norwegen
    Die Norweger sicherten sich in der Gruppe I hinter Frankreich Platz zwei. In der ersten K.-o.-Runde zeigten die Skandinavier echten Kampfgeist und bezwangen die Elfenbeinküste mit 2:1.

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Kuriose Statistik: Norwegen zählt zu Brasiliens Angstgegnern

Für die Südamerikaner ist Norwegen ein echter Mythos. In bisher vier offiziellen Länderspielen gab es für Brasilien keinen einzigen Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen). Unvergessen ist das legendäre Gruppenspiel bei der WM 1998, als Norwegen die Seleção mit 2:1 schlug. 28 Jahre später folgt nun die Chance zur Revanche.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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