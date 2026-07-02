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Beginn der K.o.-Phase

WM 2026: Wer spielt gegen wen? Alle Partien des Sechzehntelfinals im Überblick

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Visa-Drama! Senegals Fotograf knipst den TV

Videoclip • 01:02 Min

Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist gespielt und alle Sechzehntelfinal-Partien stehen fest. ran gibt einen Überblick, wer auf wen treffen wird.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien stehen fest.

Dabei kommt es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielt am Montagabend um 22:30 Uhr in Boston gegen Paraguay. Titelverteidiger Argentinien muss gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde antreten.

Für unsere Nachbarn aus Österreich kommt es zum Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:

Sonntag, 28.06.2026

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Montag, 29.06.2026

  • 19 Uhr: Brasilien vs. Japan in Houston

  • 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay in Boston

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Dienstag, 30.06.2026

Mittwoch, 01.07.2026

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Donnerstag, 02.07.2026

Freitag, 03.07.2026

  • 1 Uhr: Portugal vs. Kroatien in Toronto

  • 5 Uhr: Schweiz vs. Algerien in Vancouver

  • 20 Uhr: Australien vs. Ägypten in Dallas

Samstag, 04.07.2026

  • 0 Uhr: Argentinien vs. Kap Verde in Miami

  • 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana in Kansas City

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