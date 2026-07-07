WM 2026: Erling Haaland mit emotionalem Brief an Familie von verstorbenem Jungen

ran Fußball WM 2026: Großes Herz! Haaland tröstet Familie nach Tragödie Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Diese Geste von Erling Haaland geht unter die Haut. Mit emotionalen Worten wendet sich der Stümer an eine norwegische Familie, die kürzlich ihren Jungen verlor.

Aktuell begeistern Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft bei der WM 2026. Am Sonntag feierten die Norweger durch den Doppelpack ihres Superstürmers gegen Brasilien den Einzug ins Viertelfinale. Aktuell berichtet die skandinavische Presse jedoch von einer weitaus emotionaleren Nachricht. Am 24. Juni kam der sechsjährige Dennis Skjørestad nach einem tragischen Unfall in der Gemeinde Time in Rogaland ums Leben. Der Junge wurde angefahren und verstarb kurze Zeit später im Universitätsklinikum Stavanger. An die Familie des kleinen richtete Haaland rührende Worte.

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Trikot und emotionaler Brief sorgen für Gänsehaut Haaland schrieb an die Familie des verstorbenen Jungen. In einem Instagram-Post bedankte sich der Vater von Dennis bei allen Leuten, die die Familie nach dem Verlust ihres Kindes unterstützten. Erling Haaland bei WM 2026: Warum steht "Braut" mit auf dem Trikot? "Wir möchten uns bei all unseren Freunden und unserer Familie für die Unterstützung und alles, was ihr in letzter Zeit für uns getan habt, bedanken. Wir hätten gerne jedem Einzelnen geschrieben, aber das wäre ein sehr langer Text geworden", erläutert der Vater.

Eine Geste ging der Familie jedoch besonders nahe. Mit einem persönlichen Brief hatten Haaland und dessen Familie ihr Mitgefühl ausgedrückt. Mit dabei war ein von ihm unterzeichnetes Trikot. Im Brief schrieb er: "Für uns als Eltern und Geschwister ist es unmöglich, uns in eure Lage hineinzuversetzen. Aber seid versichert, dass wir in dieser schweren Zeit mitfühlen. Wir haben erfahren, dass Dennis Fußball sehr geliebt hat. Deshalb möchten wir euch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen". Die Antwort des Vaters ist nicht weniger rührend: "Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen. Du, Erling, warst sein Idol, deshalb vielen Dank."

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